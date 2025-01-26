Одна медаль. Психолог пояснил, отличается ли депрессия от выгорания

В структуре депрессий разного рода всегда прослеживается период, когда человек работает из последних сил, много чего делает, совладает со стрессом из последних сил, страдает, а потом сжигает себя сам. Сжигает ритуалами, эмоциями, гонкой за стремлениями, он не чувствует усталости, пересиливает ее, у него начинаются какие-то изменения в теле. Он их все равно пересиливает и функционирует до поры до времени. Постоянно перерабатывает, гонится за какой-то эффективностью. И на таком подъеме происходит резкий спад.