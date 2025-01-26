Одна медаль. Психолог пояснил, отличается ли депрессия от выгорания

Терминами «депрессия» и «эмоциональное выгорание» никого сегодня не удивить. А есть ли между ними разница? Или надо ставить знак равенства? Об этом aif.ru рассказал кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин.
— Когда мы говорим про синдром эмоционального выгорания, то имеем в виду, что человек в основном «сгорает» от своих мыслей. И такой синдром чаще всего становится первым звоночком и индикатором риска развития депрессии.
При синдроме эмоционального выгорания мы видим такие признаки, как астения — усталость, раздражительность, слезливость, упадок сил, ничего не хочется. Очень похоже на депрессию.
При эмоциональном выгорании происходит астения чувств, когда человек ничего не чувствует. Сейчас говорят, что синдром эмоционального выгорания даже и вовсе является одним из проявлений депрессии. Ведь есть эндо- и экзогенные депрессии. Эндогенные — это, когда есть какой-то внутренний процесс, биологический процесс, а экзогенные — это, когда есть какие-то внешние факторы.
Одно из различий между синдромом эмоционального выгорания и депрессией в том, что первое — это синдром, а второе — это психическое расстройство.
В структуре депрессий разного рода всегда прослеживается период, когда человек работает из последних сил, много чего делает, совладает со стрессом из последних сил, страдает, а потом сжигает себя сам. Сжигает ритуалами, эмоциями, гонкой за стремлениями, он не чувствует усталости, пересиливает ее, у него начинаются какие-то изменения в теле. Он их все равно пересиливает и функционирует до поры до времени. Постоянно перерабатывает, гонится за какой-то эффективностью. И на таком подъеме происходит резкий спад.
Различить эти два состояния практически невозможно, потому что симптомы и картина похожи. Единственное, в чем можно заметить отличие — в длительности. При эмоциональном выгорании гневливость, раздражительность и прочие проявления длятся неделю, а потом человек восстанавливается и начинает заново. При депрессии симптомы стойкие, происходит некий процесс, который не позволяет человеку восстановиться.
Разбираться в вопросе и определять, что именно с вами и как вам помочь, должен специалист — врач-психиатр, клинический психолог. Обязательно требуется проведение специального обследования с использованием шкал оценки. Дальше уже будет предложен вариант выхода из ситуации.