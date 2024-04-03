Одна из древнейших в мире книг будет выставлена на аукцион

Папирус был обнаружен в Египте в 1950-х годах и приобретен Университетом Миссисипи, где он оставался до 1981 года. Норвежский коллекционер рукописей доктор Мартин Шойен приобрел его в 1988 году и сейчас продает его с аукциона вместе с некоторыми другими экспонатами из своей коллекции.