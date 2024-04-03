Одна из древнейших в мире книг будет выставлена на аукцион

Как сообщает Reuters, речь идет о книге, написанной на коптском языке на папирусе около 250−350 годах нашей эры и созданной в одном из первых христианских монастырей. Ее оценочная стоимость, по данным Christie’s, составляет от 2,6 до 3,8 млн долларов.
По словам старшего специалиста Christie’s по рукописям Средневековья и Ренессанса Эудженио Донадони, книга представляет собой самые ранние из известных текстов двух книг Библии. 104 страницы (52 листа) были написаны одним писцом в течение 40 лет в монастыре в Верхнем Египте. Папирус содержит первое послание Петра и Книгу Ионы.
Папирус был обнаружен в Египте в 1950-х годах и приобретен Университетом Миссисипи, где он оставался до 1981 года. Норвежский коллекционер рукописей доктор Мартин Шойен приобрел его в 1988 году и сейчас продает его с аукциона вместе с некоторыми другими экспонатами из своей коллекции.