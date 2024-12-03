Одна из богатейших женщин Вьетнама проиграла апелляцию на свою смертную казнь

Вместе с тем женщина все еще может избежать смертной казни. Для этого ей надо вернуть не менее 11 млрд долларов. При этом она не может сделать этого из-за заморозки активов. Сейчас идут переговоры о займах и инвестициях, чтобы найти и выплатить нужную сумму.