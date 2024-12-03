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Одна из богатейших женщин Вьетнама проиграла апелляцию на свою смертную казнь

Одну из богатейших женщин Вьетнама Чыонг Ми Лан приговорили к смерти за мошенничество в особо крупном размере. Она подала апелляцию, но проиграла.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: EPA-EFE

Страшный приговор 68-летняя предпринимательница услышала в апреле этого года. Женщину признали виновной в хищении 12,3 млрд долларов, нарушении правил кредитования, взяточничестве, в том числе подкупе чиновников, сообщает South China Morning Post. Из-за Чыонг Ми Лан десятки тысяч вьетнамцев теперь лишатся своих сбережений, которые были привязаны к банку и компании предпринимательницы. Общий ущерб составил порядка 27 млрд долларов.

Ми Лан подала апелляцию. Верховный народный суд Хошимина отклонил ее. В документе было указано, что нанесенный подсудимой ущерб «огромен и имеет чрезвычайно серьезные последствия» и оснований для смягчения наказания нет. Кроме того, в октябре женщину приговорили к пожизненному заключению по делу о мошенничестве с облигациями.

Вместе с тем женщина все еще может избежать смертной казни. Для этого ей надо вернуть не менее 11 млрд долларов. При этом она не может сделать этого из-за заморозки активов. Сейчас идут переговоры о займах и инвестициях, чтобы найти и выплатить нужную сумму.