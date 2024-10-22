Одинокие пожилые люди подвержены риску дефицита питательных веществ

Они изучили данные 3 713 человек старше 50 лет. Они дважды предоставили подробные сведения о своем рационе. При этом уровень социальной изоляции респондентов оценивался по нескольким критериям — жили ли они одни, как часто видели друзей и родственников, участвовали ли в общественных мероприятиях.
Они содержатся во фруктах, овощах, бобовых и рыбе. Это может указывать на недостаток этих продуктов в рационе пожилых людей.
«У более социально изолированных людей чаще встречается недостаточное потребление микроэлементов. Это важно, так как дефицит данных элементов увеличивает риск развития серьезных заболеваний», — рассказал профессор Эндрю Степто, руководитель исследовательской группы.
По словам ученых, к такому недостатку питательных веществ может привести отсутствие социальной поддержки, которая могла бы помочь пожилым разнообразить питание, а также получить больше информации о полезных продуктах. Кроме того, люди в возрасте обычно придерживаются знакомого рациона и реже изменяют пищевые привычки.
Доктор Камиль Лассаль, соавтор исследования, подчеркнул, что разнообразный рацион с преобладанием растительных продуктов, а также рыбы, важен в поддержании здоровья и тела, и разума. «Особенно важно, чтобы пожилые люди, живущие в одиночестве или изоляции, имели доступ к этим продуктам и получали поддержку в их потреблении», — подчеркнул он.
Одиночество негативно сказывается на состоянии мозга пожилых людей, заметно повышая риск развития деменции. К такому выводу исследователи пришли, изучив данные более чем 600 000 человек по всему миру.