Одинокие пожилые люди подвержены риску дефицита питательных веществ

Доктор Камиль Лассаль, соавтор исследования, подчеркнул, что разнообразный рацион с преобладанием растительных продуктов, а также рыбы, важен в поддержании здоровья и тела, и разума. «Особенно важно, чтобы пожилые люди, живущие в одиночестве или изоляции, имели доступ к этим продуктам и получали поддержку в их потреблении», — подчеркнул он.