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Одинокие пожилые люди подвержены риску дефицита питательных веществ

У пожилых людей, находящихся в социальной изоляции, могут начаться проблемы со здоровьем. Об этом говорится в новом исследовании, проведенном учеными Университетского колледжа Лондона.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail

Они изучили данные 3 713 человек старше 50 лет. Они дважды предоставили подробные сведения о своем рационе. При этом уровень социальной изоляции респондентов оценивался по нескольким критериям — жили ли они одни, как часто видели друзей и родственников, участвовали ли в общественных мероприятиях.

Оказалось, что у людей, ощущающих одиночество и социальную изоляцию, наблюдался дефицит пяти необходимых для организма микроэлементов. Это магний, калий, витамин С, фолаты и витамин В6.

Они содержатся во фруктах, овощах, бобовых и рыбе. Это может указывать на недостаток этих продуктов в рационе пожилых людей.

«У более социально изолированных людей чаще встречается недостаточное потребление микроэлементов. Это важно, так как дефицит данных элементов увеличивает риск развития серьезных заболеваний», — рассказал профессор Эндрю Степто, руководитель исследовательской группы.

По словам ученых, к такому недостатку питательных веществ может привести отсутствие социальной поддержки, которая могла бы помочь пожилым разнообразить питание, а также получить больше информации о полезных продуктах. Кроме того, люди в возрасте обычно придерживаются знакомого рациона и реже изменяют пищевые привычки.

Доктор Камиль Лассаль, соавтор исследования, подчеркнул, что разнообразный рацион с преобладанием растительных продуктов, а также рыбы, важен в поддержании здоровья и тела, и разума. «Особенно важно, чтобы пожилые люди, живущие в одиночестве или изоляции, имели доступ к этим продуктам и получали поддержку в их потреблении», — подчеркнул он.

Одиночество негативно сказывается на состоянии мозга пожилых людей, заметно повышая риск развития деменции. К такому выводу исследователи пришли, изучив данные более чем 600 000 человек по всему миру.