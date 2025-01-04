Одинокие люди чаще болеют

Профессор Хельсинкского университета Марко Элованио, не участвовавший в исследовании, считает, что оно подтверждает уже имевшиеся гипотезы о связи одиночества и плохого здоровья, но полагает, что во многом эта связь может быть вызвана образом жизни, который ведут одинокие люди: чаще употребляют алкоголь и сигареты, меньше следят за собой и испытывают больше стресса.