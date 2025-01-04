Одинокие люди чаще болеют

Одиночество и плохое здоровье часто связывают друг с другом: социологи приводят убедительные доказательства, что люди с плохим здоровьем чаще в конце концов оказываются одинокими, но медики пришли к заключению, что обратная связь тоже верна: одиночество само по себе влияет на здоровье человека.
До недавнего времени эту корреляцию не получалось обосновать, но благодаря недавнему исследованию Кембриджского университета ученые выяснили, что все дело в особых белках. Подробности научной работы рассказала газета Гардиан.
Профессор Барбара Саакян, одна из авторов исследования, объясняет, почему это актуально: Всемирная организация здравоохранения считает, что одиночество и социальная изоляция скоро станут одной из крупнейших проблем в мире.
«Важно, чтобы люди поняли, что это влияет не только на психическое состояние, но еще и на физическое здоровье», — считает исследовательница.
Ученые собрали данные 42 тысяч британцев, из которых 9,3% считают себя социально изолированными, а 6,4% — одинокими, и выяснили, что кровь этих людей существенно отличается по составу белков от тех, кто ведет социальную жизнь.
Исследователи учли такие факторы, как возраст, пол, уровень образования, употребление сигарет и алкоголя, и выявили 175 белковых цепочек, которые проявлялись только у социально изолированных людей и 26 у тех, кто говорил о своем одиночестве. Уровень этих белков в крови у одиночек был выше.
Кроме того, половина белков также связана с болезнями сердца, диабетом и инфарктом, и все они используются в статистике для вычисления риска смертности (иными словами, можно сделать вывод, что у одиночек он выше).
Далее исследователи воспользовались методом менделевской рандомизации: проверили случайные выборки людей с наличием вышеупомянутых белков и изучили их социальный статус, чтобы выявить, является наличие белков причиной или следствием одиночества.
Результаты оказались убедительными: само по себе наличие любого из белков не означало, что данный человек страдает от одиночества, но у одиноких людей почти всегда был повышенный уровень пяти белковых соединений, которые связаны с воспалительными процессами и метаболизмом, и позволяют сделать вывод, что организм часто болеет.
Безусловно, нельзя утверждать, что эффект от одиночества затмевает все остальное, но он достаточно значимый: ученые называют в качестве фактора риска цифру около 7,5% — примерно настолько вырастает вероятность смертности, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и других болезней, если человек одинок.
Профессор Хельсинкского университета Марко Элованио, не участвовавший в исследовании, считает, что оно подтверждает уже имевшиеся гипотезы о связи одиночества и плохого здоровья, но полагает, что во многом эта связь может быть вызвана образом жизни, который ведут одинокие люди: чаще употребляют алкоголь и сигареты, меньше следят за собой и испытывают больше стресса.
Главный вопрос, который видит здесь ученый — как именно общество должно решать эту проблему и справляться с рисками, вызванными одиночеством.
«Мне кажется, что проще решать эту проблему на социальном уровне и заниматься поведением людей, нежели перестраивать их белки», — полагает он.
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