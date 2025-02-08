Одинок — значит болен: Российским туристам объяснили, как не стать жертвой акулы

Также эксперт порекомендовал постоянно следить за тем, что происходит вокруг, особенно если вы плаваете в открытом море во время экскурсии на теплоходе. Погружаться необходимо только в сопровождении гидов, знающих местность и живность вокруг.
«Такие случаи имеют место быть на Мальдивах, потому что людям, особенно девочкам, хочется красивой фотосессии, когда рядом плавают акулы. И получают они от этого укусы», — рассказал Британов в беседе с 360.ru.
Напомним, акула напала на россиянку во время отдыха на Мальдивах. Хищница прокусила 44-летней туристке руку, когда та плавала вместе с другими отдыхающими в открытом море. Со слов женщины, виноват оказался гид, который, увидев стаю акул, начал с силой тащить туристку к хищникам, чтобы сфотографироваться. Россиянка стала захлёбываться и барахтаться и не заметила, как толкнула рукой одну из рыб.