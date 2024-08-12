Одиночество приводит к ночным кошмарам

Одиноким людям часто снятся кошмары. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Орегон и Университета Аризоны.
Исследователи провели опросы более чем среди 1 600 взрослых в возрасте от 18 лет до 81 года. Выяснилось, что одиноким людям чаще снились плохие сны. При этом интенсивность кошмаров у них тоже была выше, чем у тех, кто не страдал от одиночества. Таким образом, выводы ученых основаны на корреляции, а не на причинной связи.
Исследователи подчеркивают, что их выводы важны, поскольку одиночество и нарушения сна являются серьезными общественными проблемами. Так, эти факторы могут увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и преждевременной смерти.
Колин Хесс, один из авторов исследования, отмечает, что межличностные отношения очень важны для человека. Когда потребность в крепких социальных связях не удовлетворяется, это приводит к физическим, психическим и социальным страданиям. «Одиночество служит сигналом, подобно голоду или усталости, предупреждая о нехватке человеческих контактов», — сказал исследователь.
Ученые подчеркивают, что терапия одиночества может помочь уменьшить частоту кошмаров. Однако это требует дальнейших клинических исследований.
Интересно, что плохие сны часто снятся новоиспеченным женам после свадьбы. Почему так происходит, ранее объяснил психолог.
Айгуль Сабитова