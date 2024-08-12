Одиночество приводит к ночным кошмарам

Исследователи провели опросы более чем среди 1 600 взрослых в возрасте от 18 лет до 81 года. Выяснилось, что одиноким людям чаще снились плохие сны. При этом интенсивность кошмаров у них тоже была выше, чем у тех, кто не страдал от одиночества. Таким образом, выводы ученых основаны на корреляции, а не на причинной связи.