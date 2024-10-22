Один за всех. Эксперт объяснил, зачем вводят универсальный платежный QR-код

Россиянам станет проще проводить все виды платежей после введения универсального QR-кода, который должны будут использовать все банки, сообщила aif.ru профессор кафедры банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета при правительстве РФ Светлана Криворучко. Но крупным банкам такое новшество может не понравиться.
«Для потребителя это хорошая новость, — уверена эксперт. — Универсализация более удобна, везде расплачиваться можно будет, используя один единый инструмент, на всей территории России будут единые правила и единые тарифы».
Обязать все банки использовать универсальный QR-код предложил ЦБ, проект соответствующих изменений в законы уже направлен в правительство. Универсальный код реализован на базе национальной системы платежных карт (НСПК), и позволит принимать все виды платежей, включая платежные решения банков (pay-сервисы), систему быстрых платежей (СБП), а в перспективе и цифровой рубль. Несмотря на универсальность, единый QR-код поддержит все индивидуальные программы лояльности банков и кешбэков.
Но флагманы банковского мира, например, Сбер, уже основательно вложились в собственные QR-решения, и вряд ли их обрадует переход на единый код.
«У некоторых крупных банков уже разработаны собственные платежные QR-коды, — говорит Криворучко. — И использование централизованного решения им вряд ли будет интересно. Небольшим банкам, торговым точкам это облегчит жизнь, возможно, удешевит подключение к платежной инфраструктуре, но лидеры финансового рынка воспримут новацию, скорее всего, негативно».
Кроме того, банки могли бы продолжать усовершенствовать платежные решения, тем самым в конкурентной борьбе делая сервисы все более привлекательными и удобными для пользователей, но при использовании универсального QR-кода этого не стоит ожидать. Тем не менее сейчас нам всем расплачиваться станет удобнее.
«Простые россияне выиграют от унификации, — не сомневается эксперт. — Платить станет проще».