Один за всех. Эксперт объяснил, зачем вводят универсальный платежный QR-код

Кроме того, банки могли бы продолжать усовершенствовать платежные решения, тем самым в конкурентной борьбе делая сервисы все более привлекательными и удобными для пользователей, но при использовании универсального QR-кода этого не стоит ожидать. Тем не менее сейчас нам всем расплачиваться станет удобнее.