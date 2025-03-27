Один театр на всю семью. Любовь и сцена Алексея Веселкина

О его смерти сообщили в Российском молодежном театре (РАМТ), в труппе которого Веселкин служил 42 года. В театре его считали «артистом удивительной творческой энергии и работоспособности».
«Колоритный, темпераментный, человек с искрометным чувством юмора и магнетическим взглядом — таким он останется в нашей памяти и в наших сердцах», — сказано в сообщении о смерти Веселкина.
По данным телеграм-канала Mash, год назад актеру был поставлен страшный диагноз — рак крови. Его знакомые рассказали, что он верил в излечение, но болезнь оказалась сильнее. Предварительной причиной смерти стали осложнения на фоне лейкоза.
Чем известен Алексей Веселкин?
Он родился 21 ноября 1961 года в Москве, в семье артистов, работавших в «Москонцерте». Еще в школе Веселкин занялся музыкой, играл в самодеятельной группе; в девятом классе даже снялся в небольшой роли в фильме 1976 года «Поле перейти».
После Щукинского училища Веселкин пришел в труппу Центрального детского театра (сейчас — РАМТ). Играл много, в его карьере было около 60 ролей в спектаклях этого театра, среди них — «Любовь к трем апельсинам», «Король Лир», «Марсианские хроники», «Ромео и Джульетта». Одной из последних его ролей был Фамусов в «Горе от ума» по Грибоедову.
В одном из интервью Веселкин рассказывал, что ему просто повезло стать востребованным актером труппы, хотя в карьере случалось всякое. Он считал, что главное — не переживать, а заняться другим делом.
В кино он снимался не так часто, как мог, но проекты часто выбирал по собственным критериям — например, в сериале «Не родись красивой» он сыграл лишь потому, что многие актеры были тоже из РАМТ, а с одним из режиссеров они учились на одном курсе в училище. Но всё равно у него набралось около 30 киноработ — одна из последних была в 2021-м в сериале «Проект “Анна Николаевна”».
Больше времени Веселкин уделял телевидению. В 1980-е вел передачи «Будильник», «До 16 и старше», «Детский час», в 1990-е много лет был соведущим в музыкальной программе «50×50». Среди других проектов с его участием — «Царь горы», «Зов предков», «Звездный час», «Сто к одному» и многие другие.
Семейная театральная жизнь
Со своей будущей супругой Веселкин познакомился уже в театре — в 1987-м на дипломный спектакль в РАМТ пришла студентка третьего курса ГИТИС Татьяна Ушмайкина, которая потом тоже стала актрисой труппы. Сложно сказать, было ли это любовью с первого взгляда, но когда театр отправился на гастроли в Югославию, то туда они ехали порознь, а обратно — уже вместе.
«Когда возвращались, я нес Танин чемоданчик. И мой папа сразу всё просёк, когда меня увидел с этим чемоданчиком», — рассказывал Веселкин.
Они поженились, в 1990-м у пары родился сын — по семейной традиции Веселкиных его назвали Алексеем; это имя носил и отец актера, и его дед. Веселкин-младший уже в 11 лет вышел на сцену РАМТ, в 13 начал сниматься в кино, затем окончил ГИТИС и пришел в труппу театра, в котором работали его родители. Женился он тоже на актрисе, но она труппу молодежного театра пополнить не решилась; Лина Веселкина — актриса Театра на Малой Бронной.
У Веселкиных-старших также есть дочь Анастасия, которая родилась в 2000-м и уже в юном возрасте выходила на сцену РАМТ и снималась в кино.