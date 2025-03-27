Один театр на всю семью. Любовь и сцена Алексея Веселкина

В кино он снимался не так часто, как мог, но проекты часто выбирал по собственным критериям — например, в сериале «Не родись красивой» он сыграл лишь потому, что многие актеры были тоже из РАМТ, а с одним из режиссеров они учились на одном курсе в училище. Но всё равно у него набралось около 30 киноработ — одна из последних была в 2021-м в сериале «Проект “Анна Николаевна”».