Один орех. Врач назвала 10 продуктов от сезонной депрессии

«Очень часто усталость связана именно со снижением уровня витамина D, — объясняет врач. — Мы и летом-то его, особенно в центральных регионах, не получаем достаточно, так как витамин D по большей части вырабатывается в коже под действием ультрафиолета. А в такую зиму, как сейчас, когда очень мало солнца, происходит уменьшение витамина D в организме. Поэтому нужно увеличивать количество продуктов, которые его содержат и, возможно, даже добавлять в виде биологически активных добавок. Самостоятельно пить высокие дозы не нужно. Достаточно 1000 МЕ (международных единиц — прим. ред.) в день. Это безопасная доза, которая никому не навредит, за исключением людей, у которых аллергия на медикаментозный витамин D».