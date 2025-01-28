Один орех. Врач назвала 10 продуктов от сезонной депрессии

Нынешняя зима без снега и солнца у многих вызывает сезонную депрессию. Как себе помочь?
Об этом aif.ru рассказала врач-диетолог, заведующая дневным стационаром клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Залетова.
Есть продукты, которые помогают компенсировать сезонное снижение настроения. Попробуйте добавить их в ваш рацион. Это позволит также и поддержать иммунную систему, что тоже важно в зимнее время.
Источники витамина D
К источникам витамина D относятся: рыба жирных сортов (лосось, скумбрия, сельдь, палтус), печень, особенно говяжья, яйца и молочные продукты.
«Очень часто усталость связана именно со снижением уровня витамина D, — объясняет врач. — Мы и летом-то его, особенно в центральных регионах, не получаем достаточно, так как витамин D по большей части вырабатывается в коже под действием ультрафиолета. А в такую зиму, как сейчас, когда очень мало солнца, происходит уменьшение витамина D в организме. Поэтому нужно увеличивать количество продуктов, которые его содержат и, возможно, даже добавлять в виде биологически активных добавок. Самостоятельно пить высокие дозы не нужно. Достаточно 1000 МЕ (международных единиц — прим. ред.) в день. Это безопасная доза, которая никому не навредит, за исключением людей, у которых аллергия на медикаментозный витамин D».
Источники селена
Это тунец, печень, яйца, орехи, особенно бразильские, пшеничные отруби.
Селен — важный антиоксидант. Среди населения России очень многие люди имеют недостаток этого микроэлемента. В нашей стране в большинстве регионов почва достаточно бедна селеном и растительные продукты тоже не отличаются его высоким содержанием.
«С недостатком селена часто может быть связано не только снижение настроения, но и сезонная ломкость ногтей, волос и сухость кожи. Мы часто рекомендуем съедать на перекус один бразильский орех в день — он достаточно большой, — советует диетолог. — Иногда это значительно помогает справиться и со снижением настроения, и с сухостью кожи. Употребление отрубей хорошо не только с точки зрения поддержания настроения, но и в целом для увеличения количества клетчатки в пище. А чем больше клетчатки в рационе, тем он здоровее. Меньше риск диабета, гипертонии, нарушений в работе пищеварительной системы».
Антиоксиданты
К ним относятся фитонутриенты, которые содержатся в ярких ягодах, фруктах и овощах.
В отличие от витаминов, которые при хранении постепенно разрушаются, фитонутриенты сохраняются. Так что можно употреблять даже импортные ягоды и фрукты, которые созревают в других странах, пока у нас не сезон. Также антиоксиданты сохраняются в замороженных ягодах. Если вы не успели самостоятельно заморозить их в сезон, можно покупать в магазине.
«Люди считают, что длительно хранившиеся овощи и фрукты не полезны. В результате зимой снижается поступление антиоксидантов в организм. А антиоксиданты — это не только наше настроение, но и поддержка иммунной системы, что тоже очень важно в зимний период», — отмечает врач.
Омега-3
Рыба, оливковое масло, семена льна, грецкие орехи.
«Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты — важный регулятор нашей нервной системы, особенно если есть проблема с концентрацией внимания, например у детей, подростков и молодых людей во время интенсивной учебы, — продолжает диетолог. — Исследованиями доказано, что увеличение употребления омега-3 помогает лучше концентрироваться на задачах и показывать более высокие интеллектуальные результаты».
Полезные сладости
Какао. Имеется в виду не готовое какао с сахаром, а натуральное, которое варится на молоке. Вместо обычного молока врач советует использовать безлактозное или растительное, если вдруг есть проблема с перевариванием коровьего молока, а вместо сахара — мед или фруктовый сироп, которые содержат антиоксиданты.
Горький шоколад. Содержит полезные полиненасыщенные жирные кислоты, витамины группы В, это тоже подпитка нашей нервной системы, которая позволяет нам быть более устойчивыми к любым стрессам.
Важно!
Депрессия может быть связана как с внутренними процессами в организме, так и с внешними факторами. Отсутствие солнца и короткий световой день способны усугублять уже имеющиеся симптомы депрессии.
«Поэтому в любом случае, если есть выраженное снижение настроения, связанное с изменением качества жизни, то есть стало тяжело вставать, тяжело работать, трудно общаться с близкими, это требует обязательной консультации психолога или психотерапевта. Пытаться что-то съесть, не посоветовавшись со специалистом, все же неправильно», — считает врач.