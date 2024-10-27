Один карат — это сколько граммов?

Кроме того, существует пробирный карат (karat, kt, k) — мера веса, указывающая количество драгоценного металла в сплаве. Каратная пробы используются в США и Канаде, также применялась в Западной Европе до введения метрической системы проб. В частности, проба 24 карата означает, что масса благородного металла составляет свыше 0,999 от массы сплава, то есть это чистый металл, 999-я проба в метрической системе. Проба 18 карат предполагает, что масса благородного металла составляет 0,750 от массы сплава, т. е. это 750-я проба.