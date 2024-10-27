Один карат — это сколько граммов?

Карат — это внесистемная единица массы, которая применяется в ювелирном деле для выражения веса драгоценных камней и жемчуга. Имеет международное обозначение ct, русское — кар.
Слово «карат» пришло из итальянского carato, которое восходит к греческому ϰεράτιον и обознлает семя рожкового дерева. Рожковое дерево, или цератония стручковая (лат. Ceratōnia silīqua) представляет собой растение семейства бобовые, произрастающее в Средиземноморье. Его семена отличаются постоянством массы, поэтому издавна использовались в качестве меры веса.
Чему равен карат?
Карат равен 200 мг (0,2 грамма) — столько весит одно семечко рожкового дерева. Метрический карат был установлен на IV Генеральной конференцией по мерам и весам в Париже в 1907 году. В СССР принят с 1922 года.
До этого использовались другие варианты карата:
- римский карат — 0,19 г;
- английский карат — до 1888 года составлял 31647⁄9691 (≈ 3,170) тройских гранов (примерно 205,4 мг), после — 317⁄101 гранов (около 205,3 мг);
- канонический арабский карат (кират) — 1⁄20 мискаля, состоял из 5 или 3 хабба («ячменное зерно», джав), 1⁄14 весового дирхама или 0,2232 г;
- карат в Малой Азии, Египте, Сирии и Мекке — 1⁄24 мискаля (1⁄16 дирхама, 4 хаббы). Из-за отличий в весе мискаля в Малой Азии карат составлял 204 мг, а в Египте, Сирии и Мекке — 195 мг.
Кроме того, существует пробирный карат (karat, kt, k) — мера веса, указывающая количество драгоценного металла в сплаве. Каратная пробы используются в США и Канаде, также применялась в Западной Европе до введения метрической системы проб. В частности, проба 24 карата означает, что масса благородного металла составляет свыше 0,999 от массы сплава, то есть это чистый металл, 999-я проба в метрической системе. Проба 18 карат предполагает, что масса благородного металла составляет 0,750 от массы сплава, т. е. это 750-я проба.