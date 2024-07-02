Один из старейших джентльменских клубов мира принял Джуди Денч

Впервые за 193-летнюю историю существования клуба джентльменов Garrick Club в его ряды были приняты женщины. Ими стали актрисы 89-летняя Джуди Денч и 91-летняя Шан Филлипс, пишет The Guardian.
Их кандидатуры были предложены на ежегодном общем собрании Garrick Club, состоявшемся 1 июля. До этого момента ни одна женщина не могла войти в здание клуба без приглашения и сопровождения мужчины.
Изменение политики клуба произошло в мае 2024 года, когда было проведено голосование за допуск женщин, которое, по данным издания, было лишь «юридической формальностью». При этом сам процесс вступления актрис в клуб может занять от двух до пяти лет. Таким образом, первые женщины смогут стать членами джентльменского клуба не ранее 2026 года.
Джуди Денч, получившая известность благодаря своим ролям в фильмах о Джеймсе Бонде, и актриса Шан Филлипс, сыгравшая в фильме «Дюна» Дэвида Линча и удостоенная звания леди в 2016 году, присоединятся к ряду знаменитых актеров, являющихся членами Garrick Club. Среди них, например, Брайан Кокс, Бенедикт Камбербэтч и Мэттью Макфэдиен.
Garrick Club — это джентльменский клуб, основанный в 1831 году и названный в честь английского актера Дэвида Гаррика. Один из старейших частных клубов в мире был создан, чтобы дать «актерам и людям утонченного вкуса возможность встречаться на равных». Расположен он в лондонском Вест-Энде.
А в Австралии мужчины борются за право посетить исключительно женский клуб, в котором представлены полотна художника Пабло Пикассо. В апреле Гражданский и административный суд Тасмании постановил, что создание зоны Ladies Lounge в Музее старого и нового искусства Тасмании Mona является дискриминацией. Поводом послужила жалоба мужчины, которому отказали во входе на выставку в 2023 году. В итоге женщины устроили галерею картин Пикассо прямо в женском туалете.