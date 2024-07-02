Один из старейших джентльменских клубов мира принял Джуди Денч

Изменение политики клуба произошло в мае 2024 года, когда было проведено голосование за допуск женщин, которое, по данным издания, было лишь «юридической формальностью». При этом сам процесс вступления актрис в клуб может занять от двух до пяти лет. Таким образом, первые женщины смогут стать членами джентльменского клуба не ранее 2026 года.