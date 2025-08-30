Один из организаторов Майдана и массовых убийств на Украине: кто такой Парубий, которого застрелили во Львове

Андрея Парубия застрелили во Львове
Во Львове был застрелен бывший председатель Верховной Рады и экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Парубий. Украинские издания отмечают, что убийцей мог оказаться курьер доставки еды «Глово». В настоящий момент на место выехали все профильные структуры, на инцидент отреагировал лично президент Украины Владимир Зеленский.
Погибший Парубий — известная политическая фигура на Украине. Он считается одним из организаторов Майдана на Украине и сопричастным к убийствам людей во время протестов в Киеве в 2014 году. Кроме того, его подозревают в организации поджога Дома профсоюзов в Одессе, в котором находились сторонники «Антимайдана». Тогда пострадали свыше 200 человек и погибли 48. Чем еще известен Андрей Парубий — в материале URA.RU.
Агрессор и националист
Андрей Владимирович Парубий родился 31 января 1971 года в Червонограде, Львовская область. В молодости Андрей проявлял агрессивное поведение, что вызывало сложности для его родителей и учителей. Тем не менее, он успешно закончил школу и поступил в Львовский политехнический институт, а затем продолжил образование в аспирантуре. Его карьера тесно связана с политической деятельностью, начиная с 17 лет.
С начала своей карьеры Парубий активно участвовал в политике, основав националистическое движение «Спадщина». В 1990 году он был избран депутатом Львовского областного совета. После распада СССР он помог основать Социал-демократическую партию, которая позже стала известна как «Свобода».
Парубий активно работал в различных политических ролях, прежде чем стать спикером Верховной Рады. Он также был заместителем главы Львовского облсовета и народным депутатом от партии «Наша Украина». В 2014 году он стал секретарем СНБО Украины, где инициировал ряд националистических мер. В 2016 году он был избран председателем Верховной Рады в правительстве под руководством Владимира Гройсмана.
Ключевая фигура Евромайдана
Парубий считается одними из ключевых координаторов Евромайдана в 2014 году. Также именно его считают причастным к гибели людей на Майдане в феврале 2014 года. С такими обвинениями, например, выступал бывший глава Службы безопасности Украины Александр Якименко, передает aif.ru.
По его словам, 20 февраля 2014 года снайперы открыли огонь по митингующим и сотрудникам милиции из зданий, находившихся под контролем сил, подчиненных Парубию. Он отметил, что сотрудники правоохранительных органов предлагали пропустить их для зачистки позиций, откуда велась стрельба, однако получили категорический отказ.
Экс-министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко также утверждает, что во время событий Евромайдана все действия радикалов координировались с ведома Парубия или при его прямом участии. Захарченко сообщил, что не только силовики, но и некоторые представители оппозиции указывали на огонь по своим со стороны зданий, подконтрольных самообороне Майдана. Однако Парубий заверял, что его люди проверили помещения и не нашли там снайперов.
Позже сам Парубий в интервью заявлял, что снайперы действительно присутствовали и вели огонь, но утверждал, что они якобы были из России. На вопрос о том, как вооруженные люди могли оказаться в зданиях под контролем националистов, он ответа не дал.
Парубий также причастен к сожжению людей в Одессе
Также считается, что именно Парубий дал добро на поджог Дома профсоюзов в Одессе в мае 2014 года. В тот день радикалы жестоко расправились с противниками госпереворота. Здание было подожжено, в результате чего десятки людей погибли в огне. Со дня трагедии прошло 11 лет. По официальным данным, жертвами трагедии стали около пятидесяти человек, еще около 200 человек пострадали.
Известно, что за несколько дней до трагедии Парубий приезжал в Одессу «для проведения заседания оперативного штаба об обеспечении слаженных мероприятий оперативного реагирования на вызовы и угрозы национальной безопасности». Украинские журналисты также фиксировали, что он встречался с активистами Евромайдана.
Один из организаторов поджога в Одессе недавно был убит в Одессе
Официально о причине убийства Парубия не сообщается. При этом в этом году на Украине произошел схожий случай, когда был застрелен причастный к поджогу Дома профсоюзов в Одессе. В марте 2025 года украинский активист Демьян Ганул (признан в России экстремистским и террористическим и запрещен), известный антироссийскими заявлениями и участием в поджоге Дома профсоюзов в Одессе, был застрелен 14 марта 2025 года на Александровском проспекте. По данным ведомства, Ганул получил два огнестрельных ранения в голову и скончался на месте. В полиции отмечают, что одной из основных версий преступления является мотив мести.
На самого Парубия также совершались покушения
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий уже становился жертвой покушения — в 2014 году в Киеве неизвестный попытался взорвать его гранатой. Инцидент произошел возле здания Верховной Рады, когда Парубий выходил из служебного автомобиля. По данным украинских силовиков, злоумышленник бросил гранату под ноги тогдашнему депутату, однако боеприпас отскочил и закатился под припаркованный автомобиль, где вскоре произошел взрыв. В результате инцидента никто не пострадал.