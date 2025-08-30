Один из организаторов Майдана и массовых убийств на Украине: кто такой Парубий, которого застрелили во Львове

Официально о причине убийства Парубия не сообщается. При этом в этом году на Украине произошел схожий случай, когда был застрелен причастный к поджогу Дома профсоюзов в Одессе. В марте 2025 года украинский активист Демьян Ганул (признан в России экстремистским и террористическим и запрещен), известный антироссийскими заявлениями и участием в поджоге Дома профсоюзов в Одессе, был застрелен 14 марта 2025 года на Александровском проспекте. По данным ведомства, Ганул получил два огнестрельных ранения в голову и скончался на месте. В полиции отмечают, что одной из основных версий преступления является мотив мести.