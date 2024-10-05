Один из «мужиков». Почему Александр Михайлов «выстрелил» лишь к 40 годам

Михайлов считал, что жениться надо один раз. Совсем молодым создал семью с Верой Мусатовой, растил сына Костю. Но когда в семье нет положительного примера отца, гена верности у мальчика, как правило, нет. К тому же мама актёра не любила невест­ку — долгие годы он метался между близкими людьми. Да и себя ещё искал. Владивосток, Саратов… Только в 1980-м перебрался с семьёй в Москву. Жили сначала в общаге. Затем обрели свой дом. Именно в этот период случились лучшие работы в кино: кроме «Мужиков!..» — «Одиноким предоставляется общежитие» (хотя нынешней молодёжи этой темы не понять), «Змеелов», «Отряд специального назначения» — с главной ролью разведчика Кузнецова.