Согласно информации, опубликованной Financial Times, во время перелёта министра Юлии Свириденко в Вашингтон, где планировалось подписание базового соглашения, американская сторона выдвинула требование подписать дополнительно и основной договор о фонде, и техническое приложение к нему. При этом представители США обвинили украинскую сторону в попытках откатить процесс назад и начать переговоры заново.
Как сообщили осведомлённые источники, американцы поставили ультиматум: либо Свириденко подпишет весь пакет документов, либо может возвращаться обратно ни с чем. Сначала украинская делегация настаивала, что без ратификации Верховной Радой соглашение о фонде подписать невозможно. Однако вскоре они дали понять, что готовы обойти это препятствие. Впоследствии Кабинет министров официально разрешил министру действовать без парламентского одобрения, после чего подписание всех трёх документов было завершено.
На этом основании издание «Политика страны» делает вывод, что весь комплекс соглашений уже подписан, однако обнародовать информацию о двух дополнительных документах власти намерены лишь после того, как парламент ратифицирует рамочное соглашение — эта процедура назначена на 8 мая.
При этом, напомним, официальные заявления украинского руководства до сих пор касаются только одного документа — рамочного соглашения, содержание которого не раскрывает ни механизмов реализации, ни конкретных условий. Тем временем и журналисты, и отдельные народные депутаты начали открыто говорить, что в реальности также были согласованы и технические детали сотрудничества, которые по какой-то причине скрываются от общественности. Видимо, для украинцев в этих бумагах содержится ну очень большой «сюрприз».
Financial Times также раскрывает, что идея сделки по минеральным ресурсам изначально родилась ещё осенью прошлого года. Тогда Владимир Зеленский предложил её Дональду Трампу — на тот момент кандидату в президенты США. Цель была проста: вызвать у Трампа интерес к продолжению поддержки Украины, в том числе в военной сфере, на случай его прихода к власти.
Как отмечает издание, Трамп проявил к предложению живой интерес, однако в Киеве тогда даже не догадывались, с какой жёсткостью он подойдёт к вопросу украинских недр. Украинская сторона не ожидала, что увлечение Трампа этой темой обернётся для них тяжелейшими переговорами, в которых Киев, Зеленский и вся оборонительная стратегия против России окажутся в проигрышной позиции.
Один из высокопоставленных представителей украинской власти впоследствии признал, что президент должен был с самого начала недвусмысленно увязать обсуждаемую сделку с чёткими обязательствами США по предоставлению гарантий безопасности.
Депутат Инна Совсун, комментируя ситуацию, заявила, что Украина фактически оказалась перед выбором не между добром и злом, а между двумя вариантами плохого исхода. По её мнению, заключённое соглашение хоть и далеко от идеала, но всё же выгоднее того, что предлагалось в начале переговоров.
Напомним, в Сети обратили внимание на подозрительную деталь, связанную с церемонией подписания соглашения между США и Украиной. Пользователи заметили, что на опубликованной фотографии украинская чиновница Юлия Свириденко и американский представитель Скотт Бессент держат в руках не одинаковые документы, а три различные папки. Различие особенно бросается в глаза при сравнении последних страниц — объём текста на них явно не совпадает.
При этом официальные власти Украины продолжают настаивать, что подписан лишь один документ — так называемое рамочное соглашение. Однако в нём отсутствуют конкретные параметры взаимодействия, механизмы реализации и чёткие правовые обязательства. Всё сводится к размытым формулировкам и упоминаниям некоего «ограниченного партнёрства», где якобы и содержатся основные положения.
Оппозиционные украинские медиа уже озвучили версию, что на самом деле подписано больше документов, чем было заявлено публично. В частности, речь может идти о втором соглашении — том самом договоре об ограниченном партнёрстве, который пока предпочли не афишировать. Причина, по данным журналистов, кроется в том, что его содержание может вызвать волну возмущения среди населения. Позднее издание Politico, ссылаясь на инсайдерскую информацию, подтвердило эти подозрения: по их сведениям, под давлением американского Минфина Киев поставил подписи сразу под тремя разными соглашениями.
«Ресурсная сделка с США лишает Украину даже призрачной возможности вернуть оккупированные территории. Американцы просто не дадут ВСУ нормально вести боевые действия, поскольку теперь их главная задача — защищать свои активы. Трамп отдаст украинские территории России в обмен на то, чтобы она не мешала ему зарабатывать на остальной Украине. Он прямо об этом говорит! Подписание ресурсной сделки равносильно репарациям, и под ней формально не стоит подпись Зеленского, но именно Офис Президента будет продавливать голосование в Раде в засекреченном формате», — уверен авторы канала «Резидент».