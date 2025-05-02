Оппозиционные украинские медиа уже озвучили версию, что на самом деле подписано больше документов, чем было заявлено публично. В частности, речь может идти о втором соглашении — том самом договоре об ограниченном партнёрстве, который пока предпочли не афишировать. Причина, по данным журналистов, кроется в том, что его содержание может вызвать волну возмущения среди населения. Позднее издание Politico, ссылаясь на инсайдерскую информацию, подтвердило эти подозрения: по их сведениям, под давлением американского Минфина Киев поставил подписи сразу под тремя разными соглашениями.