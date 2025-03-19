Очно-заочная форма обучения: плюсы и минусы вечернего образования

С развитием современных технологий дистанционного обучения (онлайн-лекций и электронных курсов), три последние формы получили новый импульс развития и по своей эффективности, возможностям и удобству для студентов не только не уступают, но зачастую и превосходят традиционный подход. Так что скептически относиться к очно-заочной, заочной или дистанционной формам обучения выпускникам школ и колледжей точно не стоит. Особенно с учетом того, что по окончании все получают одинаковые дипломы бакалавров и магистров, а при приеме на работу форма образования нигде не указывается (если только по вашему желанию в приложении к диплому).