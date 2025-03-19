Очно-заочная форма обучения: плюсы и минусы вечернего образования

Из нашей статьи вы узнаете, какие преимущества предоставляет очно-заочная форма обучения, где можно учиться, как поступить и есть ли шанс совмещать такое образование с работой. Также разберем вместе с экспертом минусы, а их тоже немало, поэтому узнать об ограничениях лучше заранее.
Что такое очно-заочная форма обучения
Возможно, вам доводилось слышать о вечерних школах? В советские времена их еще называли школами работающей молодежи. Суть такого подхода к образованию в том, что днем человек свободен и может работать или заниматься чем-то еще важным для него, может быть, проходить лечение, такие ситуации в жизни тоже случаются. А вечерами — учиться.
Сейчас эта форма обучения используется не только в среднем звене, но и в профессиональном образовании, поэтому ее можно встретить в ссузах — колледжах и техникумах, а также в вузах — университетах, академиях и институтах. Но далеко не во всех. Если вы рассматриваете для себя такую форму обучения, лучше выяснить этот вопрос заранее.
Какие бывают формы обучения и в чем их разница
Кандидат психологических наук, доцент Национального исследовательского университета Московского энергетического института Александр Белобородов подчеркивает, что разница между очной и очно-заочной формами совсем незначительна. Разве что в вечернее время можно провести не так много занятий, как в течение дня. Но давайте рассмотрим все существующие варианты более подробно.
|Очная
|Наиболее популярная форма обучения, когда студенты лично присутствуют на лекциях и семинарах 5—6 дней в неделю в соответствии с расписанием. А по итогам каждого учебного полугодия сдают сессию — экзамены и зачеты по определенным предметам. В конце обучения их ждут государственные экзамены или дипломная работа с защитой перед комиссией. В некоторых вузах предусмотрены обе формы итоговой аттестации
|Заочная
|Здесь студенты большую часть материалов по программе обучения осваивают самостоятельно, а сессия проходит в очном формате. Для этого работающие люди берут специальный учебный отпуск и посещают учебное заведение в своем городе или даже едут в другой. Иногда на такой форме предусмотрены установочные сессии, когда преподаватели начитывают небольшое количество лекций и проводят консультации. Также студенты-заочники могут получать учебные материалы в виде записей или пособий
|Очно-заочная
|Пока не самая популярная, но все же востребованная форма получения профессии, предусмотренная законом «Об образовании в РФ» (1). Занятия проходят 2—4 раза в неделю по вечерам — с 18.00 до 22.00 или по выходным дням. Программа и диплом не отличаются от очного, но продолжительность обучения, по понятным причинам, бывает дольше на полгода или даже год
|Дистанционная
|С недавних пор набирающая все большую популярность форма обучения, когда студенты могут слушать лекции, участвовать в семинарах и сдавать зачетно-экзаменационные сессии без посещения вуза — в онлайн-формате. Таким образом, в учебное заведение они могут приехать только один раз — для прохождения итоговой аттестации по окончании обучения
С развитием современных технологий дистанционного обучения (онлайн-лекций и электронных курсов), три последние формы получили новый импульс развития и по своей эффективности, возможностям и удобству для студентов не только не уступают, но зачастую и превосходят традиционный подход. Так что скептически относиться к очно-заочной, заочной или дистанционной формам обучения выпускникам школ и колледжей точно не стоит. Особенно с учетом того, что по окончании все получают одинаковые дипломы бакалавров и магистров, а при приеме на работу форма образования нигде не указывается (если только по вашему желанию в приложении к диплому).
Как поступить или перевестись на очно-заочное обучение
Желающих учиться на вечерней или очно-заочной форме, как правило, меньше, поэтому проходной балл ЕГЭ здесь бывает существенно ниже. Так что это отличный шанс получить профессиональное образование тем, кто в школе не блистал усердием. Существуют как бюджетные, так и платные места, но, повторимся, далеко не в каждом учебном заведении, поэтому узнать о такой возможности важно заранее, чтобы уложиться в сроки поступления.
Пакет документов для поступления для ничем не отличается от обычного:
- копия паспорта;
- копия документа об образовании (школьного аттестата или диплома колледжа);
- заявление о приеме в учебное заведение;
- согласие на использование и обработку персональных данных;
- копия СНИЛС;
- обязательно медсправка по форме 086/у (2);
- фотографии 3×4;
- портфолио,
- документы, предоставляющие право на льготы и др.
Перевестись с очной или заочной формы на очно-заочную можно в любой момент при наличии мест. При этом переход с платного на бюджетное обучение также возможен. Перевод разрешен и в своем учебном заведении, и с переходом в другое, но потребуется корректировка сроков обучения в связи с разницей программ — что-то могут зачесть экстерном, а что-то придется досдать.
Права студентов при очно-заочной форме обучения
Здесь, несмотря на незначительные отличия от дневной формы, не все так радужно. Студенческих привилегий у «вечерников» практически нет.
Отпуск во время сессии
Если учебное заведение имеет государственную аккредитацию, студентам очно-заочной формы обучения учебный отпуск по Трудовому кодексу Российской Федерации (3) положен также, как и заочникам.
Стипендия
Поскольку расчет на то, что такие студенты будут работать, стипендия для них не предусмотрена. Кроме случаев целевого обучения и выплат от предприятий, а также именных стипендий для талантливой молодежи.
Общежитие
Если есть свободные места, что практически из области фантастики, их могут предоставить на время сессии. В остальное время общежитие не положено.
Отсрочка от армии
Еще один значительный минус — такая форма обучения освобождает только от мобилизации, но перенести срочную службу не получится. Также не удастся пройти обучение в военном центре (аналоги военных кафедр), поскольку они рассчитаны только на очников.
Студенческие льготы
Скидки ни на проезд, ни на посещение музеев и театров, за исключением Пушкинской карты, на очно-заочников не распространяются.
Плюсы и минусы очно-заочной формы обучения
Давайте еще раз наглядно увидим и взвесим все достоинства и недостатки вечернего образования.
|Плюсы
|Минусы
|Легче поступить, ниже проходной балл
|Есть не во всех учебных заведениях, подходит не для всех специальностей
|Платное обучение дешевле
|Длительность обучения больше на полгода или год
|Можно совмещать с работой
|Высокая загруженность, так как занятия по вечерам и выходным
|Диплом ничем не отличается от очного
|Нет студенческих льгот
|Нет стипендии и общежития
|Нет отсрочки от армии
На какие специальности нельзя поступить на очно-заочное обучение
Наш эксперт Александр Белобородов также подчеркивает, что не для всех специальностей возможны очно-заочная, заочная и дистанционная формы обучения. Не получится учиться вечерами по следующим направлениям:
- весь блок медицинских профессий;
- сценические специальности;
- музыкальное и изобразительное искусство;
- многие направления подготовки в сфере информационных технологий: прикладная математика и информатика, прикладная информатика, программная инженерия, информационная безопасность и другие;
- также есть ограничения для первого высшего образования в сфере строительства, экономики, управления и других специальностей.
Главное об очно-заочной форме обучения
Это, безусловно, удобная и востребованная возможность, особенно для молодых людей, которые не планируют полное погружение в работу, поскольку такое совмещение может быть сложным. Но шанс днем подрабатывать, а вечером учиться, понравится многим.
Поэтому давайте вспомним основную информацию:
1. Диплом вуза или ссуза очно-заочной формы ничем не отличается от дневной.
2. Занятия проходят 2—4 раза в неделю по будням с 18.00 до 22.00 или по выходным.
3. Продолжительность обучения на полгода или год больше, чем на дневном по той же специальности.
4. Поступить проще, платное обучение дешевле, но есть оно далеко не во всех учебных заведениях.
5. Не на все специальности можно выучиться очно-заочно.
6. У студентов этой формы нет практически никаких льгот, кроме учебного отпуска и брони от мобилизации.
Список источников
1. Федеральный закон от
2. Постановление Правительства РФ от 14 августа 2013 г. № 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности».
3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, ст. 173.
Эксперт: Александр Белобородов, кандидат психологических наук, доцент Национального исследовательского университета Московского энергетического института