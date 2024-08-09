Очистите от кожуры: мытье продуктов не удаляет пестициды

Авторы исследования уверяют, что оно направлено не на усиление беспокойства в обществе, а на распространение практики правильной обработки продуктов. Кроме того, в дальнейшем оно может помочь ученым и правительственным учреждениям лучше понять стойкость пестицидов в пищевых продуктах.