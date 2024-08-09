Очистите от кожуры: мытье продуктов не удаляет пестициды

Министерство сельского хозяйства США провело анализ пищевой продукции и установило, что более чем в 72% из 10 тысяч образцов пищевых продуктов были обнаружены остатки пестицидов.
Пестициды — ядовитые вещества, используемые для уничтожения вредителей и возбудителей болезней различных растений. Употребление пестицидов в пищу человеком может быть крайне опасным, так как в их состав входят такие вещества, как соединения азота, фосфора, калия, мышьяка и серы.
По данным нового исследования, мытье фруктов и овощей перед употреблением в пищу не способствует удалению пестицидов, так как они способны проникать в слой кожуры. Однако, если удалить этот слой, количество потенциально опасных токсинов уменьшается до безопасного уровня.
Авторы исследования уверяют, что оно направлено не на усиление беспокойства в обществе, а на распространение практики правильной обработки продуктов. Кроме того, в дальнейшем оно может помочь ученым и правительственным учреждениям лучше понять стойкость пестицидов в пищевых продуктах.
Ранее в социальных сетях появился тренд, предполагающий, что мытье овощей и фруктов в посудомоечной машине способно удалить пестициды и опасные микробы. Почему этот способ в действительности «не рабочий», рассказываем по ссылке.
Кристина Корчанова