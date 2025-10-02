Эксперт: чем ответит Россия на удары ВСУ по энергетике

«Американцы уже три с половиной года передают Украине разведывательные данные со своих спутников. Причем часть этой информации идет в режиме онлайн. Поэтому здесь ничего удивительного нет», — сказал собеседник издания.
Кнутов напомнил о случае, когда украинские войска перестали на несколько дней получать данные с американских спутников. Тогда, по его словам, Вооруженные силы Украины потерпели целый ряд поражений в зоне боевых действий.
«Был случай, по-моему, в этом году, когда несколько дней данные со спутников США не передавались Украине. Тогда армия ВСУ потерпела целый ряд неудач на ключевых направлениях из-за отсутствия информации», — подчеркнул эксперт.
При этом Кнутов отметил, что передача именно таких данных все же может доставить трудности, из-за чего возможно затягивание специальной военной операции. Однако принципиальной роли это не сыграет, потому что на поле боя все решает личный состав.
«Наши штурмовики сейчас приобрели опыт, разработали новые тактические приемы. На передовой также у нас есть некоторое преимущество в беспилотниках. Поэтому я полагаю, что это будет больше политической пиар-акцией, чем реальный ущерб экономике нашей страны», — добавил эксперт.
Ранее украинский политолог Руслан Бортник заявлял, что роль США в конфликте на Украине меняется, теперь они скорее наблюдатели, нежели союзники Киева.
Артем Феоктистов.