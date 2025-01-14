Очереди уже выстроились: в столице началась «Московская музейная неделя»

А вот экспозицию камерного музея К. Г. Паустовского можно обойти всего за час, и всех желающих готовы пропустить в порядке живой очереди. Стоять придется не больше 30 минут, уверяет директор музея Анжелика Дормидонтова: «Мы продлили часы работы до 21.00, чтобы принять как можно больше гостей. В рамках акции можно будет прослушать аудиогид, посмотреть фильмы и посетить выставку “Новелла “Снег”. К 80-летию первой публикации”. Она посвящена одному из самых известных произведений писателя, речь в нем идет о Великой Отечественной войне».