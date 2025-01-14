Очереди уже выстроились: в столице началась «Московская музейная неделя»

Напомню: каждую третью неделю месяца в столице в один из дней можно бесплатно посетить интересующие экспозиции и выставки в городских музеях. Этой акции уже шесть лет. Благодаря ей в музеях побывали свыше 4,5 миллиона гостей. Особенно много желающих увидеть Московский зоопарк, музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское», мемориальный музей космонавтики и другие. В 2025 году акция для удобства гостей: у 10 музеев дни бесплатного посещения будут меняться в течение года.
Для прохода в музей достаточно оформить бесплатный билет на его сайте или на mos.ru. Вчера, например, в первый день «культурной недели» для горожан были открыты музей-панорама «Бородинская битва», музейно-выставочный центр «Солянка МСК» и Старый Английский Двор в Зарядье. «Традиционно в первый час работы на входе образовалась небольшая очередь, она возникает из-за переполнения тесных средневековых помещений музея. Гости познакомились с постоянной экспозицией, посвященной истории палат, узнали о повседневной жизни и торговых экспедициях английских купцов, получивших палаты в дар от Ивана Грозного. А еще мы показали им выставку, которую посвятили Георгиевскому кресту», — рассказала «РГ» куратор выставки Анастасия Жукова.
Сегодня в городе открыто сразу семь музеев, в их числе и Музей Москвы. «Мы в этом году открываем свои двери по новому графику — дни будут меняться каждый месяц, с расписанием можно познакомиться на сайте, — уточнила Анна Трапкова, генеральный директор музейного объединения “Музей Москвы”. — Особый интерес у посетителей вызывает выставка “История Москвы”, которая открылась в декабре на Зубовском бульваре и рассказывает историю города со времен первых дьяковских поселений на берегах Москвы-реки (I тысячелетие до н.э.)».
В четверг двери для посетителей откроют сразу девять музеев. Но поход в некоторые из них лучше спланировать заранее и не стараться увидеть все и сразу, как говорится, «для галочки», а потратить день на изучение одного места. Такого мнения придерживается Сергей Авдонин, директор музея-заповедника «Останкино и Кусково». Усадьба «Кусково» кроме главного дворца насчитывает семь исторических зданий XVIII века, расположенных на площади 26,6 гектара: чтобы обойти все, придется потратить минимум три-четыре часа.
А вот экспозицию камерного музея К. Г. Паустовского можно обойти всего за час, и всех желающих готовы пропустить в порядке живой очереди. Стоять придется не больше 30 минут, уверяет директор музея Анжелика Дормидонтова: «Мы продлили часы работы до 21.00, чтобы принять как можно больше гостей. В рамках акции можно будет прослушать аудиогид, посмотреть фильмы и посетить выставку “Новелла “Снег”. К 80-летию первой публикации”. Она посвящена одному из самых известных произведений писателя, речь в нем идет о Великой Отечественной войне».
Справка «РГ».
В прошлом году больше 17 миллионов человек посетили столичные музеи и выставки. Прошло больше 600 концертов, театральных представлений, лекций, конференций и форумов. На них побывали около 1,3 миллиона горожан.