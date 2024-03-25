«Очень плохо влияет на Гарри»: Меган Маркл подверглась унижению

В этом же ключе брат Кэрол Миддлтон высказался о семье принцессы Уэльской. По его словам, между ней и принцем Уильямом уже нет прежнего счастья. Однако как только Кейт заявила о своей онкологии, Голдсмит извинился за сказанное, уточнив, что интервью было записано задолго до появления страшного известия.