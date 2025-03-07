Очень опасно. Эксперты объяснили, чего нельзя делать, если застрял в лифте

В лифте нельзя нажимать все кнопки подряд, прыгать в кабине и раскачивать ее. Также запрещается превышать ее грузоподъемность. Если она переполнена, лучше подождать и вызвать лифт еще раз.
Кроме того, надо держать детей за руки, чтобы они не прыгали и не бегали. Если с вами животное, возьмите его на руки или держите на поводке рядом. Если заметили в лифте что-то странное или сломанное — сообщите в управляющую компанию. Выполнение этих правил снизит риски застрять в лифте.
Эксперты предупреждают, что им нельзя пользоваться во время пожара. Электричество может пропасть в любой момент, и вы останетесь в кабине. Кроме того, шахты лифтов часто задымляются, сообщает Госкомитет Башкортостана по ЧС.
Если вы застряли в лифте:
- нажмите кнопку вызова диспетчера, назовите адрес дома и номер подъезда, где застряли, а также свой номер телефона;
- если не удалось вызвать диспетчера, наберите номер экстренных служб 112;
- экономьте заряд телефона, пока ждете помощь; если устали стоять, можно сесть на пол.
В таких случаях ни в коем случае нельзя пытаться выбраться из кабины самостоятельно — это может быть опасно для жизни и здоровья, подчеркивают спасатели.
Эксперт по комплексной безопасности, исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр» Александр Старостин тем временем назвал правила выживания в торговых центрах.