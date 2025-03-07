Очень опасно. Эксперты объяснили, чего нельзя делать, если застрял в лифте

Кроме того, надо держать детей за руки, чтобы они не прыгали и не бегали. Если с вами животное, возьмите его на руки или держите на поводке рядом. Если заметили в лифте что-то странное или сломанное — сообщите в управляющую компанию. Выполнение этих правил снизит риски застрять в лифте.