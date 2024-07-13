Очаровательное чудовище: шесть лучших мифов о драконах

Драконы встречаются почти в каждой культуре на Земле. Эти мифические существа интересовали людей во все времена. Они проникали в фольклор, литературу и искусство на разных континентах. Но почему эти древние легенды все еще имеют такую власть над нами сегодня? Представляем шесть эпических мифов, которые показывают, почему драконы продолжают будоражить наше воображение.