Очаровательное чудовище: шесть лучших мифов о драконах

Драконы встречаются почти в каждой культуре на Земле. Эти мифические существа интересовали людей во все времена. Они проникали в фольклор, литературу и искусство на разных континентах. Но почему эти древние легенды все еще имеют такую власть над нами сегодня? Представляем шесть эпических мифов, которые показывают, почему драконы продолжают будоражить наше воображение.
Нгви — оригинальный дракон из мифологии
Нгви можно назвать изначальным драконом. Впервые он упоминается в книге мифов, датируемой 4000−6000 годами. Он описывается как трехглавый зверь, который похищает скот, а в некоторых легендах даже женщин. Это может быть основой историй про драконов, которые охраняют принцесс.
Зверь — самое мощное воплощение зла
Один из самых известных драконов — огромный красный зверь с семью головами и десятью рогами. Согласно мифам, он предвещает апокалипсис.
Истории о святых, таких как Святой Георгий, убивающий драконов. укрепили представление о драконах как врагах праведников.
По словам некоторых ученых, вероятно, на эти мифы о драконах повлияло присутствие опасных диких животных, таких, как ядовитые змеи, которые представляли реальную угрозу для древних народов.
Анкалагон Черный — самый большой дракон в мире
Анкалагон Черный упоминается в романе Дж. Р. Р. Толкина «Сильмариллион». Он считается самым могущественным и самым большим. Многие считают, что существо могло достигать длины в 24 километра, и именно оно вызвало извержение трех вулканов.
Анкалагона также боялись из-за его огненного дыхания, классического драконьего тропа с захватывающей историей.
Рюдзин — бог океанов
Рюдзин — один из самых могущественных божеств японской мифологии. Это грозный бог-дракон океанов, известный своей способностью управлять штормами и всеми морскими обитателями.
Цицзянлун — самый похожий на дракона динозавр
Открытие костей динозавров, особенно в Китае, вероятно, повлияло на развитие мифов о драконах. Китай богат окаменелостями маменхизавридов — динозавров, известных своими невероятно длинными шеями.
Древние китайцы, возможно, сталкивались с этими огромными костями и представляли себе длинных змеевидных драконов, характерных для азиатской мифологии, контрастирующих с более громоздкими драконами из западного фольклора.
Апеп — архетип древних драконов
Апеп, возможно, был самым могущественным и грозным божеством в мифах Древнего Египта. Известный также как Апофис, этот колоссальный змей представляет собой архетип древних драконов и демонов, существующий с незапамятных времен. Апеп, «Повелитель Хаоса», ведет вечную борьбу с Ра, солнечным божеством, в неустанном стремлении погрузить мир в вечную тьму.
Несмотря на то, что Апеп постоянно проигрывал в боях, он возвращался со своим гипнотическим взглядом и являлся виновником землетрясений и гроз. Таким образом он поддерживал свое зловещее господство ради того, чтобы победить бога Ра.
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Анна Морозова