Оценочные обсуждения. Какие изменения ждут 9-классников на госэкзаменах

Тем, кто хочет пойти в 10-й класс, чтобы потом поступать в вуз, придётся, как и раньше, сдать 4 ОГЭ. С одним отличием. Два дополнительных экзамена должны быть не любыми, а соответствующими выбранному профильному классу. Если один из допэкзаменов не сдан, то аттестат вручат, но в 10-й класс не примут, придётся идти в колледж или работать. Причём принимать в колледж тоже предлагается не по среднему баллу аттестата, а по итогам экзаменов по русскому и математике. Хотя колледжи смогут вводить и дополнительные профильные экзамены для приёма на некоторые специальности. При этом большая часть мест в колледжах будет отдана выпуск­никам своего региона, остальные — приезжим.