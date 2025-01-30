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Оценочные обсуждения. Какие изменения ждут 9-классников на госэкзаменах

До 1 марта ученики 9-х классов должны подать заявления о том, какие предметы по выбору они будут сдавать на ОГЭ. Какие изменения ждут школьников?

Источник: РИА "Новости"

Сейчас экзамены по русскому и математике обязательны для всех 9-классников. Далее выбирают либо то, что легче сдать (обычно это география, информатика, обществознание), либо то, что планируют писать на ЕГЭ в 11-м классе. Баллы за ОГЭ влияют на итоговую оценку в аттестате за 9-й класс по тем предметам, которые ученик сдавал (берётся среднее арифметическое между годовой и отметкой за экзамен). А значит, от этого также зависит поступление в 10-й класс или колледж.

На благо колледжей

Однако уже в этом году схему начнут менять. В 2025 году в пяти регионах — Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, Северной Осетии — опробуют новую модель, которую в случае успеха распространят на всю Россию. В Госдуму уже внесён соответствующий законопроект об изменениях в государст­венной итоговой аттестации в 9-м классе (ГИА-9) и приёме в колледжи и техникумы. Согласно поправкам, поддержанным Рос­обрнадзором, для получения аттестата об основном общем образовании достаточно сдать ОГЭ только по русскому и математике.

Тем, кто хочет пойти в 10-й класс, чтобы потом поступать в вуз, придётся, как и раньше, сдать 4 ОГЭ. С одним отличием. Два дополнительных экзамена должны быть не любыми, а соответствующими выбранному профильному классу. Если один из допэкзаменов не сдан, то аттестат вручат, но в 10-й класс не примут, придётся идти в колледж или работать. Причём принимать в колледж тоже предлагается не по среднему баллу аттестата, а по итогам экзаменов по русскому и математике. Хотя колледжи смогут вводить и дополнительные профильные экзамены для приёма на некоторые специальности. При этом большая часть мест в колледжах будет отдана выпуск­никам своего региона, остальные — приезжим.

По мнению авторов законопроекта, такой подход позволит увеличить число поступающих в колледжи. Но есть и минусы. «ОГЭ станет выбором будущего. Введение судьбоносных экзаменов на выпуске основной школы даст уже известный отрицательный эффект. Весь негатив старших классов, связанный с ЕГЭ, автоматически распространится и на среднее звено», — считает ведущий научный сотрудник Карельского научного центра РАН, доктор физико-математических наук, профессор Александр Иванов.

По мнению эксперта, дети в этом случае уже с 5−7-го классов станут учить только 4 «нужных» предмета, не отвлекаясь на остальные, — для большинства такими ненужными станут литература, история, география, то есть предметы, которые формируют так называемый культурный код. А оценку за ОГЭ переведут в стобалльный формат, как на ЕГЭ, и начнётся гонка за баллами.

Как изменят задания

Что касается самих заданий ОГЭ, то в географии, истории и математике всё пока остаётся по-прежнему. По биологии, литературе и обществознанию задания также не изменятся, внесены корректировки только в систему оценивания и количество баллов за некоторые задания.

В ОГЭ по физике уменьшили количество заданий с 25 до 22, убрали задания на распознавание формул, сократили объём текста физического содержания, к которому прилагается только одно задание на применение информации из текста в новой ситуации, из расчётных задач оставили одну, а задания 20 и 21 могут быть из любого раздела физики (механика, тепловые или электро­магнитные явления).

Также на одну задачу меньше стало в ОГЭ по химии. Изменена модель химического эксперимента. Ученикам нужно провести 4 опыта на распознавание вещества в двух пробирках.

В информатике задание 15, где раньше можно было выбрать для выполнения одну из двух частей, разделили на две обязательные задачи.

Больше всего изменений в ОГЭ по русскому языку. В частности, нет ограничений на способы обращения к прочитанному тексту: можно приводить не только цитаты или ссылки на номера предложений, но и использовать краткий выборочный пересказ. Кроме того, нельзя приводить примеры из аниме, комиксов, графических романов, что было разрешено годом ранее.

«В экзамене по русскому языку перемены к лучшему, услышаны замечания экспертов, — рассказала преподаватель русского языка и литературы Оксана Ласковская. — Детям дали более чёткие ориентиры в выборе примеров из литературы, а в сочинении-рассуждении можно использовать примеры без деления на пример-иллюстрацию и пример-аргумент. Раньше это пугало всех — и детей, и учителей. То, что максимальный первичный балл за работу увеличен с 33 до 37, — это тоже хорошо, более детальная проверка означает, что цена ошибки станет ниже».

Даты ОГЭ-2025 (основной этап):

  • 21—22 мая — иностранные языки.
  • 26 мая — биология, информатика, обществознание, химия.
  • 29 мая — география, история, физика, химия.
  • 3 июня — математика.
  • 6 июня — география, информатика, общество­знание.
  • 9 июня — русский язык.
  • 16 июня — биология, информатика, литература, физика.