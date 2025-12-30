Вооруженные силы России не намерены наносить удар по квартире президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
По словам парламентария, квартира украинского лидера должна быть сохранена по особым соображениям. «Это будет не квартира Зеленского с золотыми унитазами — она должна остаться целой, чтобы показать потом народу, как жил этот кровавый киевский диктатор», — сказал Картаполов. Его слова приводит telegram-канал Daily Storm. Он также отметил, что цели для ответного удара уже определены российским командованием, однако конкретные детали пока не будут раскрыты.
В ночь на 29 декабря ВСУ предприняли попытку нанесения удара по резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области с использованием 91 беспилотника. Российские власти расценили произошедшее как террористическую акцию. Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что данный эпизод не станет основанием для выхода России из переговорного процесса с США. Президент Украины Владимир Зеленский отверг утверждения о причастности украинских вооруженных сил к попытке удара по резиденции российского лидера. Подробности инцидента — в материале URA.RU.