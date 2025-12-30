По словам парламентария, квартира украинского лидера должна быть сохранена по особым соображениям. «Это будет не квартира Зеленского с золотыми унитазами — она должна остаться целой, чтобы показать потом народу, как жил этот кровавый киевский диктатор», — сказал Картаполов. Его слова приводит telegram-канал Daily Storm. Он также отметил, что цели для ответного удара уже определены российским командованием, однако конкретные детали пока не будут раскрыты.