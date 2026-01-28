Не стоит беспокоиться. Стивен Сигал не собирается бежать из России, как всякие Депардье. Совсем недавно Сигал посетил ДНР и заявил, что в начале 2026 года представит свой документальный фильм об СВО. Возможно, на кого-то на Западе или в странах Глобального юга, где актер также очень популярен, действительно повлияет его правда о причинах конфликта.