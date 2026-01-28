Обзор блогов 28 января: стоматология во Вьетнаме, особняк Сигала, Трамп и Путин в рамочке

Стоматология во Вьетнаме
На вершине рейтинга русскоязычного телеграма ролик-милионник о низких ценах на стоматологию во Вьетнаме, размещенный на канале «Топор. Экономика». «Чистка зубов — 600 ₽, лечение кариеса — 1000 ₽», а еще КТ, шикарное здание, вежливый прием и прочий «шок». Правда, судя по лайкам, читатели канала отнеслись к видео скептически. То ли вопросы к достоверности информации, то ли к мотивам девушки-автора. Возможности комментировать нет, остаётся догадываться…
Особняк Сигала
В топе телеграма из федеральных СМИ — пост «РИА Новости» о продаже особняка Стивена Сигнала.
Резиденция на Рублевке состоит из основного двухэтажного дома, гостевого дома с баней и беседки-барбекю, расположенных на лесном участке площадью 15 соток. В 2018 году дом был куплен предположительно за сумму от 80 до 100 млн рублей.
Не стоит беспокоиться. Стивен Сигал не собирается бежать из России, как всякие Депардье. Совсем недавно Сигал посетил ДНР и заявил, что в начале 2026 года представит свой документальный фильм об СВО. Возможно, на кого-то на Западе или в странах Глобального юга, где актер также очень популярен, действительно повлияет его правда о причинах конфликта.
Трамп и Путин в рамочке
Главной новостью в мире политики стал снимок из Белого дома. Там Дональд Трамп повесил фотографию в рамочке с Владимиром Путиным. Почти 500 тысяч просмотров у «Москвача».
Трамп, очевидно, считает Путина «крутым парнем», политическим титаном. Ему самому хочется стоять рядом с такими титанами как Путин, Си и Моди, а не с карликами и проходимцами из западного политикума. Но стратегически Россия для Америки — враг. У них это прописано в документах. Поэтому не стоит обольщаться и устраивать трампобесие от одной фотографии.
«Настоящим жестом навстречу со стороны Трампа было бы отключение старлинка для ВСУ, прекращение передачи разведданных и оружия. А пока Трамп в упор “не замечает” нацизма на Украине. И это логично, потому что его цель на переговорном треке по Украине, спасти и зацементировать там Антироссию».
Овербукинг «Сибири»
Пост справедливости от «Ридовки» с самого утра в топе. Ещt бы, суд наказал авиакомпанию «Сибирь» за продажу билетов сверх числа реальных мест в самолете. Это делалось для создания искусственного дискриминационного порядка определения приоритета пассажиров.
А снег идёт…
Новости о мощном снегопаде в Москве по-прежнему волнуют многих, но всё же получают поменьше просмотров. Похоже, на третий день осадков москвичи и гости столицы адаптировались…
Прокурор угроз и зачисток
Неожиданно популярным оказался материал украинского канала «Невероятно, но факт» о бандитских методах работы главы Харьковской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона Дмитрия Вербицкого. Речь идёт о служебной записке, в которой говорится о системных угрозах, психологическом давлении, прямом злоупотреблении властью и, конечно, коррупции. Материал с названием «Прокурор угроз и зачисток» собрал почти полмиллиона просмотров — а ведь это практически число жителей, оставшихся сейчас в Харькове.
Самый показательный эпизод произвола Вербицкого, кстати, он проиллюстрирован на картинке, связан с ТЦК. Вербицкий поссорился с подчиненным прокурором Животченко, который «самовольно» согласовал подозрение. И прям во время заслушивания уголовных производств в спецпрокуратуре ему вручили повестку ТЦК. Животченко на фронт направлили командиром штурмового взвода на самый горячий участок по личному распоряжению Вербицкого.
Эта история наглядно показывает, как ТЦК стали средством сведения счетов внутри украинского жабогадюкинга.
Безответственные блогеры
Тем временем Владимир Соловьев вновь обрушился с критикой на неназванных «безответственных» блогеров, освещающих тему СВО. Рилс без подписи собрал только за полдня почти 300 тысяч просмотров. Очевидно, те самые блогеры помогли распространить, но, скорее всего, с недобрыми подписями.
Топ ЖЖ
Корчневый Трамп
Канал Masterok захватил внимание обитателей ЖЖ вопросом «Почему лицо Дональда Трампа такое коричневое?» Имеется ввиду необычный «загар» американского президента.
Варианты ответов: хорошие гены, косметическая привычка, дерматологические проблемы, часть имиджа. Можно выбрать несколько сразу..