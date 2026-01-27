Обзор блогов 27 января: какие темы стали хитами — мораторий на гражданство, «кое-что у Ирана» против флота США

Иван Скориков, политолог, заведующий отделом Украины Института стран СНГ, автор телеграм-канала «Скориков | Ультраправильный» с обзором блогов специально для ВФокусе Mail.
Армада США
Открывает хит-парад блогосферы пост украинского блогера из Испании Анатолия Шария с 712 тысячами просмотров. Издание Axios цитирует угрозы президента США Дональда Трампа об армаде у рядом с Ираном «больше, чем было вокруг Венесуэллы». Шарий иронизирует «ну так и у Ирана больше есть кое-что».
У лидера Ирана, в первую очередь, больше политической воли, чем у руководства Венесуэллы. Во-вторую, — армия и ВПК Ирана — это серьезная сила, чтобы США рискнули ввязаться в наземную операцию. В-третьих, вопрос, чего достигла страна в ядерных разработках, и угрозы «грязной бомбы» опасаются проамериканские соседи Ирана.
И, последнее. Да, у Ирана есть ещё кое что, угрожающее американскому флоту — пугалу: тысячи успешно проявивших себя «шахедов».
Мораторий на гражданство
Чуть уступает по цифрам пост также украинского блогера Юрия Подоляки о моратории на выдачу гражданства РФ для выходцев с Украины с судимостью.
Речь об одобрении Правительственной комиссией по законопроектной деятельности проекта, согласно которому иностранцам, имеющим действующую судимость, будет запрещено получение гражданства РФ, разрешения на временное проживание или вида на жительство на территории РФ.
Блогер разместил инсайд, что предлагается льготный период — два года.
Проблема в том, что иностранцам нужно предоставить справку об отсутствии судимости от государственных органов страны исхода. Но многие беженцы с Украины, желающие стать гражданами России, по понятным причинам не могут получить такую справку от преследующего их русофобского режима. Более того, на многих противников этого режима, уже завели уголовные дела специально по неполитических статьям, чтобы не выглядеть плохо в глазах Запада.
«Кстати, те же Юрий Подоляка и Олег Царев по этим новым правилам российский паспорт не получили бы».
«Я давно выступаю за наведение порядка в отношении пророссийских беженцев с Украины, которые в отличие от беспрепятственно проникающих в Россию среднеазиатских мигрантов, является с нами, как говорит наш Президент, “одним народом”. Безопасность превыше всего, но нужно работать в каждом отдельном случае. Важная битва идёт за умы и сердца, а не только на фронте. Только попав в Россию, при тщательной фильтрации и постановке на жесткий контроль, мы сможем рерусифицировать выходцев с Украины, а это сейчас наша главная историческая задача».
«Трамп отступает»
Третий по популярности в российском телеграме за сутки пост политика Олега Царева «Трамп отступает».
Трамп заявил, что у него был «очень хороший разговор» с губернатором — Миннесоты Тимом Уолцем (демократом). А местные СМИ пишут, что часть федеральных подразделений начнёт покидать штат уже с 27 января.
Хотя еще сутки назад Трамп называл убитого «внутренним террористом», клял руководство Миннесоты, требовал от них немедленной выдачи всех нелегалов.
Царев вспомнил специальный термин: TACO (Trump Always Chickens Out) — Трамп всегда сдает назад.
На самом деле, это тактическое отступление. Трамп — мастер политических интриг. Он то угрожает, то прильщает, то уговаривает, то атакует. Он может усыпить бдительность, что угроза миновала, как это было с Гренландией, о которой он вообще-то заговорил ещё в самом начале своей каденции, а потом внезапно вернуться с ещё большим счётом. И, в итоге, как бы уступая, добиться промежуточной победы.
«Противостояние с демократами, очевидно, ещё усилится, в том числе по этой самой теме “фикс” — борьбе с нелегалами, ближе к осенним выборам в Конгресс.».
Москву замело
В Москве главная новость не политическая, а природная — мощнейший снегопад. От которого, прежде всего, страдают водители. Будьте осторожны на дорогах.
Снятие блокады Ленинграда
«Петербург с огоньком» вспоминает, как 27 января 1944 года закончился один из самых трагических и героических эпизодов Великой Отечественной войны: была полностью снята блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня.
Украина замерзает
А вот в Одессе топ-новость от канала со сводками отключения электроэнергии. «Так и не появилась вода, ещё и отопление гавкнуло. Про свет даже писать уже не хочется».
Зато вся энергия идёт на поддержку ВСУ, военных заводов, ремонтных баз, штабов командования, цехов производства БПЛА, и даже колл-центров мошенников из ЦИПСО. Приоритеты режима Зеленского очевидны. На жителей плевать, главное — продолжать войну против России до последнего украинца.
О коммунальных проблемах кричат и в Киеве, отмечают в своем самои популярном посте за сутки «Военкоры русской весны».
"Восстановление домов в Киеве после прорыва труб отопления может затянуться на годы. Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Попенко.
Проблема действительно серьезная. И ведь впереди самый холодный месяц. Напомню, что по-украински не случайно февраль звучит как «лютый». Жителям Киева пора бежать из столицы, что они уже массово делают. И не «на ночь», как в попытках антикриза собственных же слов о покинувших украинскую столицу 600 тысячах человек. пытается отмазаться мэр Кличко, а надолго — до конца боевых действий.
Мария Аронова
Самой популярной новостью в телеграме от федеральных СМИ стало размещенное в «РИА Новости» обращение народной артистки России Марии Ароновой к поклонникам.
«Миленькие, всё слава Богу, с Божьей помощью».
Ранее интернет-СМИ сообщали, что медики выявили у Ароновой воспаление пищевода и стеатогепатит, и любимая россиянами актриса госпитализирована. Многая лета Марие Валерьевне!
Топ ЖЖ
В топ ЖЖ рассуждение блогера Amarok-man о квартирном вопросе, который, как известно, не только «испортил москвичей», но и осчастливил миллионы граждан.
Блогер задался вопросом, что лучше — стоять 10 лет в очереди на жилье в СССР или брать ипотеку с «конской» переплатой по процентам сейчас, но жить сразу в отдельной квартире.
Вывод следующий: очередь в СССР подходила тем, кто готов был ждать квартиру годами и не претендовал на выбор жилья. Система обеспечивала базовые потребности, но ограничивала свободу и качество жизни. Ипотека сегодня даёт больше возможностей, но требует финансовой дисциплины и готовности к долговым обязательствам. Она подходит тем, кто хочет быстрее решить жилищный вопрос и имеет хороший стабильный доход.
И, наконец, популярнейший пост в «Живом журнале» «Как помочь подростку, который недоволен своей внешностью» блогера SMAPSE.
Вечные вопросы: почему подростки так остро переживают о внешности; как приучить ребенка расчесываться (и не превратить это в поле битвы; можно ли ребенку красить ногти; как отучить подростка давить прыщи; портит ли косметика детскую и подростковую кожу?
Что, в итоге, действительно важно, резюмирует автор:
Подростковое недовольство внешностью — не проблема, которую нужно срочно исправить, а процесс, который важно прожить рядом с ребенком. Разговоры, уважение к чувствам, разумная свобода и готовность слышать работают куда эффективнее, чем контроль и запреты. Если взрослый остается на стороне подростка, а не против него, зеркало со временем перестает быть источником постоянной тревоги, и тогда забота о внешности превращается не в борьбу, а в естественную часть взросления.