«Я давно выступаю за наведение порядка в отношении пророссийских беженцев с Украины, которые в отличие от беспрепятственно проникающих в Россию среднеазиатских мигрантов, является с нами, как говорит наш Президент, “одним народом”. Безопасность превыше всего, но нужно работать в каждом отдельном случае. Важная битва идёт за умы и сердца, а не только на фронте. Только попав в Россию, при тщательной фильтрации и постановке на жесткий контроль, мы сможем рерусифицировать выходцев с Украины, а это сейчас наша главная историческая задача».