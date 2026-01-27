Эмоции автора, конечно, отзываются у российского патриота, но, очевидно, исходят от вбросов западной и украинской прессы. Не стоит на них вестись. И так же очевидно, что дипломатия и большая геополитика творятся без эмоций. Пока Украина не готова к устранению первопричин конфликта, на чем твердо стоят В. В. Путин и МИД РФ, рассуждать серьезно о территориях, управлении станцией, гарантиях безопасности и других украинских и американских «хотелках» — бессмысленно. Можно подумать, что если бы на Украине появилась вменяемая нерусофобская власть, эти вопросы легко бы решились. Но само украинство как политическая идеология не предполагает ничего другого, кроме русофобии, с тем или иным градусом. А дипломатические раунды с нынешними украинскими гопниками и отморозками, на мой взгляд, нужны лишь для пыли в глаза Трампу, за которой продолжается планомерное продвижение российских войск.