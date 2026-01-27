Обзор блогов: какие сообщения стали хитами — ЕГЭ для мигрантов, зачем Киеву игра про ТЦК

Что там на Украине
Самая популярная за сутки новость в украинских соцсетях, как ни странно, о помощи ухилянтам. «Побег из ТЦК» — игра с таким названием появилась в украинском официальном магазине приложений для устройств Apple и Google. Об этом пишет канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», чей пост стал популярным в рейтингах русскоязычного телеграма.
Вопрос «как скрыться от мобилизации» — номер один на Украине. И государство это прекрасно знает. Поэтому украинцам стоит опасаться таких приложений. Если в том же Телеграме есть и реальные контрабандисты, помогающие бежать, и просто мошенники, то приложения в официальных маркетах, к тому же бесплатные, вполне вероятно, создали сами украинские власти, чтобы таким образом отслеживать игроков-уклонистов. Тем более что новый министр обороны Федоров — IT-специалист и бывший министр цифровой трансформации.
Еще одной топ-новостью в украинских соцсетях стал анонс повышения минимальной пенсии до 6 тыс. гривен. Об этом заявил заместитель министра соцполитики Украины Денис Улютин, сообщает Times of Ukraine и добавляет: «порадуйте знакомых пенсионеров».
6 тыс. гривен — это примерно 10 тыс. рублей. Это гораздо меньше минимальной российской пенсии. К тому же в России, если даже человек вообще не работал и не имеет пенсионных баллов, ему все равно государство пособиями поможет до уровня прожиточного уровня. Но самые жуткие перспективы у будущих украинских пенсионеров, поскольку путь в Европу, куда их ведут майданные власти, предполагает максимальное урезание соцвыплат и увеличение налогов с тарифами. За то и скакали на майдане. Впрочем будущие украинские пенсионеры уже массово сбежали из страны или же погибают на фронте. А оставшиеся и выжившие смогут рассчитывать на пенсии смогут только при освобождении русской армией.
В России
А вот в московских соцсетях пугают непогодой. Пост «Москва.Live» об этом попал в топ-рейтинга телеграм за сутки.
МЧС предупреждает: в период с 00.00 27.01.26 до 12.00 29.01.26 в Москве ожидается очень сильный снег, гололедица, метель. Будьте внимательны и осторожны! Тел. 112.
Руководитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев поддержал вице-спикера Государственной думы Петра Толстова, призвавшего отменить ЕГЭ и в целом болонскуе систему. Его пост стал одним из самых популярных. Малофеев считает ее «слепком с американской системы», которую, кстати, там давно отменили, и приводит цифры снижения качества российского образования в международном рейтинге PISA.
Малофеев также предлагает оставить ЕГЭ для мигрантов при поступлении в учебные заведения, получении вида на жительство и гражданства. «Пусть ЕГЭ станет вступительным экзаменом в Россию».
Автоблогер Давидыч всколыхнул сеть жуткой историей из Иркутска.
«Мать года», как злобно иронизирует блогер, ушла в спортзал и оставила 7-летнего мальчика запертым в машине на парковке. Тем временем машина внезапно загорелась. К счастью, очевидцы разбили стекло и вытащили ребенка. Автомобиль же полностью выгорел.
ТОП LJ
Главным политическим текстом в ЖЖ за сутки стало обсуждение материала военкора Коца на канале «Мастерок» «Переговоры в Аду-Даби. Мы разве уже проиграли?».
Автор блога негодует: «Когда я вижу рожу террориста Буданова* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на переговорах с российской делегацией, выставляющего нам условия, у меня складывается ощущение, что мы уже где-то проиграли. По мне, так еще в начале СВО, после того как мы сняли розовые очки, нужно было заявить о том, что переговоры с Украиной будут только по вопросам капитуляции, и не заниматься этой ерундой, что происходит сейчас.
То мы делим электроэнергию ЗАЭС с Украиной, то мы делим, какие российские территории должны оставить ВСУ, то мы решаем, сколько наших денег из ЗВР пойдет на восстановление территории Украины под режимом Зеленского».
Эмоции автора, конечно, отзываются у российского патриота, но, очевидно, исходят от вбросов западной и украинской прессы. Не стоит на них вестись. И так же очевидно, что дипломатия и большая геополитика творятся без эмоций. Пока Украина не готова к устранению первопричин конфликта, на чем твердо стоят В. В. Путин и МИД РФ, рассуждать серьезно о территориях, управлении станцией, гарантиях безопасности и других украинских и американских «хотелках» — бессмысленно. Можно подумать, что если бы на Украине появилась вменяемая нерусофобская власть, эти вопросы легко бы решились. Но само украинство как политическая идеология не предполагает ничего другого, кроме русофобии, с тем или иным градусом. А дипломатические раунды с нынешними украинскими гопниками и отморозками, на мой взгляд, нужны лишь для пыли в глаза Трампу, за которой продолжается планомерное продвижение российских войск.
Из неполитических постов популярным пост блогера «Tanjand» о новой экранизации «Мастера и Маргариты» Булгакова с Джонни Деппом в главной роли. Как сообщается, актер который не раз признавался, что этот роман — одно из его самых любимых произведений, ещё и выступает продюсером картины. Съемки первой в истории масштабной англоязычной версии запланированы на 2026 год. Смущает, конечно, прочтение англичанами Булгакова, ведь фильм анонсируются как темную комедию (darkly comic).
Ещё одной популярной новостью из мира кино стал новый трейлер фильма «Одиссея» Кристофера Нолана.
Нолан — гениальный режиссер, но и гениальный пропагандист. Его фильмы часто отрабатывают политический заказ и искусно формируют образы, воздействуя на массовое сознание. Например, в фильме «Довод», вышедшем незадолго до СВО, антогонист-дьявол четко ассоциируется с русскими, а место теракта — Киев. Поэтому смотреть фильмы этого режиссера стоит лишь с антидотом к русофобии, и желательно разбирать с отечественными киноведами — патриотами. И пусть в этом смысле никого не смущает античная история, в нее легко вписать нарративы современной геополитики.