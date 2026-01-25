Обзор блогов 25 января: какие сообщения стали хитами — косплей Макрона, «нагибать»

В коротком сообщении Борис Рожин, автор LJ Colonelcassad, рассказывает о не укладывающихся в голове цифрах ущерба, причиненного армии бывшим замминистра обороны РФ Булгаковым. Например, в результате деятельности чиновника по делу о завышении стоимости пайков для армии ущерб государству составил более 1 300 000 000 рублей, а бойцы на фронте получали вместо говядины в пайках свинину и курятину. При этом общая стоимость конфискованного имущества Булгакова и членов его семьи — более 180 000 000 рублей. Такая диспропорция цифр наводит на вопрос, сколько подельников было у бывшего чиновника.