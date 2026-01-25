Обзор блогов 25 января: какие сообщения стали хитами — косплей Макрона, «нагибать»

ТОП-5 в Телеграм-каналах
Утренний парад блогов в телеграм-каналах возглавил Юрий Подоляка с троллингом Макрона, его перепощенный пост к середине дня набрал 1 млн просмотров. Шутка про неповторимый оригинал в лице Дмитрия Медведева с очками, в которых отражается ядерный гриб, продолжает собирать трафик.
К 1 млн просмотров приближается пост спикера Госдумы Вячеслава Володина с ностальгией о Высоцком. Вспоминает поэта, музыканта и актера парламентарий его словами о России: «Без России я ничто. Без народа, для которого я пишу, меня нет».
Третьим авторским хитом стал рассказ блогера «Саня во Флориде» о ролике в Одессе, где карателей из ТЦК остановила собака мужчины, которого они хотели похитить.
Рецепт, как разбогатеть на своем ИИ-аватаре, открыл самый популярный в мире тиктокер Хаби Лейм — он продал права на использование своего лица почти за миллиард долларов, сообщает «Топор. Экономика».
Ответ главы пресс-службы президента России Дмитрия Пескова стал афоризмом: «Кто нагибается, и дальше будут нагибаться, главное — России этого не делать».
ТОП в LJ
Возглавляет рейтинг ЖЖ пост о том, как проехать в малоизвестный туристам Зеленокумск, находящийся по пути в Пятигорск, Кисловодск или к природным достопримечательностям Северного Кавказа.
В коротком сообщении Борис Рожин, автор LJ Colonelcassad, рассказывает о не укладывающихся в голове цифрах ущерба, причиненного армии бывшим замминистра обороны РФ Булгаковым. Например, в результате деятельности чиновника по делу о завышении стоимости пайков для армии ущерб государству составил более 1 300 000 000 рублей, а бойцы на фронте получали вместо говядины в пайках свинину и курятину. При этом общая стоимость конфискованного имущества Булгакова и членов его семьи — более 180 000 000 рублей. Такая диспропорция цифр наводит на вопрос, сколько подельников было у бывшего чиновника.