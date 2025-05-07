Обжорство, успех и квартиры мукбангеров: кто такие и сколько они зарабатывают

Он не просто ел в кадре — он вроде бы разыгрывал травму, боль и отчаяние в прямом эфире. А на деле — проживал по-настоящему. За кулисами — госпитализации, РПП, признания в депрессии и попытки суицида. Но каждое новое видео все равно собирало миллионы просмотров. «Я продал душу за просмотры», — признался он однажды с горечью. И, кажется, никто не стал возражать. Просто на искренние страдания одинокого заплывшего жиром человека никто смотреть не стал бы (своих проблем у всех выше крыши), а вот на шоу с истерическим огоньком было глядеть интересно. И даже платить за него.