Обыски НАБУ у нардепа Киселя назвали катастрофой для Зеленского

Ранее сообщалось, что внезапный визит силовиков в правительственный квартал Киева был связан с расследованием НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Была выявлена организованная преступная группа, в состав которой входили депутаты Верховной рады, подозреваемые в систематическом получении выгоды при голосованиях в парламенте. Целью обысков стал депутат от партии «Слуга народа» Юрий Кисель.