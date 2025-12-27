Популярные темы
Обыски НАБУ у нардепа Киселя назвали катастрофой для Зеленского

Обыски у депутата Верховной рады Юрия Киселя могут стать серьёзной проблемой для Владимира Зеленского. Об этом в своём Telegram-канале сообщил украинский блогер Анатолий Шарий.

Источник: Reuters

По словам блогера, связь Киселя с экс-комиком и сооснователем студии «Квартал 95» делает обыски особенно чувствительными для Зеленского. Шарий подчеркнул, что депутат является близким другом и соседом политика, что осложняет ситуацию для украинского лидера.

«Итак, для Зеленского это катастрофа. Кисель — ближайший его друг», — написал Шарий.

Ранее сообщалось, что внезапный визит силовиков в правительственный квартал Киева был связан с расследованием НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Была выявлена организованная преступная группа, в состав которой входили депутаты Верховной рады, подозреваемые в систематическом получении выгоды при голосованиях в парламенте. Целью обысков стал депутат от партии «Слуга народа» Юрий Кисель.