Обязательна ли печать в трудовом договоре

Как сообщает «Объясняем. РФ», чтобы договор имел законную силу, хватает подписей работника и руководителя. Это правило распространяется на всех работодателей. Иными словами, оно распространяется на коммерческие и некоммерческие организации, ИП и физлиц. Заверить трудовой договор печатью можно, но это не обязательно.