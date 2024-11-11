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Обязательна ли печать в трудовом договоре

Иногда человек выходит на новую работу, собирается подписать документы и обнаруживает, что на трудовом договоре нет печати и есть только подпись руководителя компании. Эксперты рассказали, считается ли это каким-либо нарушением.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Depositphotos

Как сообщает «Объясняем. РФ», чтобы договор имел законную силу, хватает подписей работника и руководителя. Это правило распространяется на всех работодателей. Иными словами, оно распространяется на коммерческие и некоммерческие организации, ИП и физлиц. Заверить трудовой договор печатью можно, но это не обязательно.

В договоре с работодателем должны быть указаны:

  • ФИО работника и наименование работодателя;
  • сведения о документах, удостоверяющих личность сотрудника;
  • ИНН работодателя;
  • сведения о представителе работодателя, который подписал договор, и основание, по которому он на это уполномочен;
  • место и дата заключения договора.

Документ действует с дня, когда его подписали подчиненный и работодатель.

Кстати, сейчас каждый третий считает, что слишком много работает. При этом россияне готовы работать больше, если им будут за это доплачивать.