Обязательна ли печать в трудовом договоре

Как сообщает «Объясняем. РФ», чтобы договор имел законную силу, хватает подписей работника и руководителя. Это правило распространяется на всех работодателей. Иными словами, оно распространяется на коммерческие и некоммерческие организации, ИП и физлиц. Заверить трудовой договор печатью можно, но это не обязательно.
В договоре с работодателем должны быть указаны:
- ФИО работника и наименование работодателя;
- сведения о документах, удостоверяющих личность сотрудника;
- ИНН работодателя;
- сведения о представителе работодателя, который подписал договор, и основание, по которому он на это уполномочен;
- место и дата заключения договора.
Документ действует с дня, когда его подписали подчиненный и работодатель.
Кстати, сейчас каждый третий считает, что слишком много работает. При этом россияне готовы работать больше, если им будут за это доплачивать.