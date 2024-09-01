Обязаны ли родители учеников участвовать в денежных сборах на нужды школы

Что касается прозрачности финансовых сборов на нужды школы, расходы контролируют сами родители, которые сдают деньги. Обычно подобные процедуры достаточно прозрачны и понятны. Если же недобросовестный сборщик как-то попытается обмануть родителей, его привлекут к уголовной ответственности.



Семьям школьников, конечно, приходится тратиться не только на нужды школы. Так, немало денег уходит на одежду, обувь и другие товары. Нередко родители, желающие сэкономить, делают покупки для детей на маркетплейсах. Найти качественные школьные товары там можно, но нужно учитывать ряд моментов.