Обязаны ли родители учеников участвовать в денежных сборах на нужды школы

Член Общественной палаты города Москвы и Почетный адвокат России Дмитрий Краснов сообщил, что родители не обязаны сдавать деньги на нужды школы. Такие сборы должны быть добровольными.
«У каждого родителя, у каждой семьи свой уровень финансовых возможностей, исходя из которых они могут решать, участвовать или не участвовать в жизни школы и класса. Заставить это делать никто не может», — цитирует эксперта Общественная служба новостей.
Юрист подчеркнул, что деньги на школьные нужды собирают родительские комитеты. Они же впоследствии контролируют, куда тратится собранная сумма. Решать, на что собирать деньги, родители могут вместе с администрацией школы, однако в конечном итоге вся процедура носит добровольный характер.
Вместе с тем могут быть незаконные последствия. Например, учителя могут прилюдно высказаться в адрес родителей, отказавшихся участвовать в сборах, или их детей. Последние могут также ощутить негативное отношение к себе. В таком случае можно обратиться к администрации школы или в Минобразования города или региона.
«Если появляются какие-то правонарушения в отношении лиц, которые не сдали деньги, или их детей, то могут ставиться вопросы перед правоохранительными органами, чтобы они дали оценку действиям сотрудников школы, которые каким-то образом притесняют или влияют на граждан, не участвующих в сборах», — добавил адвокат.
Что касается прозрачности финансовых сборов на нужды школы, расходы контролируют сами родители, которые сдают деньги. Обычно подобные процедуры достаточно прозрачны и понятны. Если же недобросовестный сборщик как-то попытается обмануть родителей, его привлекут к уголовной ответственности.
Семьям школьников, конечно, приходится тратиться не только на нужды школы. Так, немало денег уходит на одежду, обувь и другие товары. Нередко родители, желающие сэкономить, делают покупки для детей на маркетплейсах. Найти качественные школьные товары там можно, но нужно учитывать ряд моментов.