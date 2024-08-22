Обязаны ли посетители кинотеатра оставлять паспорт в залог

Как рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин, никто не обязан оставлять в залог в заведениях свой паспорт. При этом организация не должна отказывать предоставлять услуги. По словам Никиты Чаплина, такое требование незаконно. Согласно статье 19.17 КоАП РФ, залогом может быть только имущество, а паспорт — это документ.