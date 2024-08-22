Обязаны ли посетители кинотеатра оставлять паспорт в залог

Как рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин, никто не обязан оставлять в залог в заведениях свой паспорт. При этом организация не должна отказывать предоставлять услуги. По словам Никиты Чаплина, такое требование незаконно. Согласно статье 19.17 КоАП РФ, залогом может быть только имущество, а паспорт — это документ.
«Если гражданин отказывается оставлять паспорт или другие документы в залог и ему отказывают в предоставлении услуги, это незаконно», — подчеркнул депутат.
За нарушение предусмотрены штрафы до 300 рублей. В некоторых случаях начинается длительное судебное разбирательство.
«Каждый гражданин имеет право не оставлять свои личные документы в залог, аргументируя это тем, что они не являются имуществом», — резюмировал для NEWS.ru Никита Чаплин.
Иногда в качестве залога могут выступать деньги. Например, так происходит при аренде квартиры. Обычно, если съемщик ничего не испортил, залог возвращают. Однако некоторые владельцы недвижимости отказываются делать это под надуманными предлогами. Решить проблему можно несколькими способами.