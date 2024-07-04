Обязан ли учитель летом подтягивать отстающих?

Должен ли учитель летом заниматься с учеником, который получил за год «два» и остался на второй год? Это в разговоре с «Мелом» объяснил учитель русского языка и права, член Совета профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.
Он отметил, что для начала нужно понять, имеет ли право педагог выставлять ребенку «двойку» за год. Для этого нужно обратиться к школьному Положению об оценивании учащихся. Он должен быть разработан и принят в каждой школе, поскольку единых общероссийских требований и критериев нет. В документе могут быть прописаны не только критерии оценок, но и действия учащихся и учителей в случае выставления «неудов». В разработке положения имеют право участвовать педагоги.
«Учителям выгодно иметь такой документ, чтобы ссылаться на него при конфликтах с родителями или директором», — подчеркнул эксперт.
Что касается дополнительных занятий с отстающими, никто не имеет права заставить учителя работать во время отпуска, сообщил Всеволод Луховицкий. Чтобы вызвать оттуда педагога, должен быть приказ директора и согласие самого работника. Работа должна быть оплачена, а неиспользованное время отпуска учитель имеет право отгулять в другое время.
«Речь может идти только о дополнительных оплачиваемых занятиях с “отстающими” учениками в течение учебного года. Никакие упреки директора из серии “это вы плохо работали, поэтому должны ликвидировать свои недоработки” неправомерны», — заключил эксперт.
Отметим, иногда дети плохо учатся из-за того, что боятся учителя. Что делать, если у ребенка есть такой страх, можно узнать здесь.
Айгуль Сабитова