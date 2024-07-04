Обязан ли учитель летом подтягивать отстающих?

Он отметил, что для начала нужно понять, имеет ли право педагог выставлять ребенку «двойку» за год. Для этого нужно обратиться к школьному Положению об оценивании учащихся. Он должен быть разработан и принят в каждой школе, поскольку единых общероссийских требований и критериев нет. В документе могут быть прописаны не только критерии оценок, но и действия учащихся и учителей в случае выставления «неудов». В разработке положения имеют право участвовать педагоги.