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Обязан ли школьник выполнять домашнее задание, которое ему задали на лето

И имеют ли учителя право его давать.

Источник: AP 2023

Могут ли учителя задавать домашнее задание на лето и обязаны ли дети его выполнять? На эти вопросы в разговоре с «Мелом» ответила эксперт-юрист «Актион Образование» Анна Ивлева.

Она рассказала, что давать домашнее задание на летние каникулы по закону не запрещено. Школа прописывает это в своих локальных нормативно-правовых актах. Их обычно можно найти в разделе «Документы» на официальном сайте учреждения.

Вместе с тем школе следует внимательно относиться к объему домашнего задания на лето, чтобы не нарушить право детей на отдых. Домашнее задание может носить скорее рекомендательный характер.

«Требовать же от учеников выполнения всех заданий и освоения программы неправомерно», — подчеркнула Анна Ивлева.

До нового учебного года осталось совсем немного времени. Недавно эксперт рассказала, как без паники подготовиться к 1 сентября.

Айгуль Сабитова