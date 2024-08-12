Обязан ли школьник выполнять домашнее задание, которое ему задали на лето

Могут ли учителя задавать домашнее задание на лето и обязаны ли дети его выполнять? На эти вопросы в разговоре с «Мелом» ответила эксперт-юрист «Актион Образование» Анна Ивлева.
Она рассказала, что давать домашнее задание на летние каникулы по закону не запрещено. Школа прописывает это в своих локальных нормативно-правовых актах. Их обычно можно найти в разделе «Документы» на официальном сайте учреждения.
Вместе с тем школе следует внимательно относиться к объему домашнего задания на лето, чтобы не нарушить право детей на отдых. Домашнее задание может носить скорее рекомендательный характер.
«Требовать же от учеников выполнения всех заданий и освоения программы неправомерно», — подчеркнула Анна Ивлева.
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Айгуль Сабитова