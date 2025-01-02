Обязан ли работодатель отпустить человека в отпуск хотя бы на неделю летом

«Отпуск можно делить на части, если на это согласны обе стороны — работник и работодатель, — говорит Шавин. — Одна неделимая часть отпуска должна составлять две недели, остальные дни можно брать в любой продолжительности и любое согласованное время. При этом существует несколько категорий сотрудников, которые могут рассчитывать на отпуск в любое время».