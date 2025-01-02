Обязан ли работодатель отпустить человека в отпуск хотя бы на неделю летом

У работодателя нет обязанности представить сотруднику отпуск именно летом, заявил aif.ru эксперт по трудовым спорам и правовому сопровождению кадровых процедур Василий Шавин. Закон обязывает работодателя предоставлять ежегодный отпуск, но необязательно в запрашиваемый период. Впрочем, пожелания сотрудника могут быть учтены.
«Отпуск можно делить на части, если на это согласны обе стороны — работник и работодатель, — говорит Шавин. — Одна неделимая часть отпуска должна составлять две недели, остальные дни можно брать в любой продолжительности и любое согласованное время. При этом существует несколько категорий сотрудников, которые могут рассчитывать на отпуск в любое время».
В число льготных категорий входят, например, мужья, чьи жены находятся в отпуске по беременности и родам, родители детей-инвалидов и многодетные семьи, где младший ребенок младше 14 лет, и ветераны боевых действий, чернобыльцы и почетные доноры.
Эксперт обращает внимание на то, что в компаниях возможна ситуация, когда начальник регулярно отказывает конкретному сотруднику в отпуске в летний период, тогда как другим сотрудникам его предоставляет.
«Это может рассматриваться как дискриминация, которую сотрудник имеет право оспорить, в том числе в суде», — заключает Шавин.