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Объявлены победители конкурса Nikon Comedy Wildlife Awards 2024

В этом году было прислано более десяти тысяч юмористических снимков.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
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Жюри популярного конкурса юмористических фотографий дикой природы Nikon Comedy Wildlife Awards 2024 объявило победителей и призеров состязания фотографов.

В этом году на конкурс было подано более девяти тысяч заявок из 98 стран. Главную награду получил Милко Маркетти за снимок под названием «Застрявшая белка». Как рассказал сам победитель, в Италии он сделал много разных фотографий белок в самых разных ситуациях, однако это фото грызуна ему кажется по-настоящему смешным, «потому что именно в этот момент она отрывает задние лапы от ствола, чтобы забраться в свое дупло».

«Всякий раз, когда я показываю это изображение на семинарах по фотографии в местном фотоклубе, аудитория всегда взрывается хриплым смехом, поэтому я решил включить его в конкурс!», — рассказал Маркетти.

Всего в шорт-лист вошли 45 финалистов. Выставка фотографий победителей и призеров пройдет в Лондоне с 11 по 15 декабря в галерее Gallery@Oxo.

Ранее были названы победители фотоконкурса Pet Photography Awards 2024.