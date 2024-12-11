Объявлены победители конкурса Nikon Comedy Wildlife Awards 2024

В этом году на конкурс было подано более девяти тысяч заявок из 98 стран. Главную награду получил Милко Маркетти за снимок под названием «Застрявшая белка». Как рассказал сам победитель, в Италии он сделал много разных фотографий белок в самых разных ситуациях, однако это фото грызуна ему кажется по-настоящему смешным, «потому что именно в этот момент она отрывает задние лапы от ствола, чтобы забраться в свое дупло».