Объявлены победители видеоконкурса Nikon Small World In Motion

Для меня большая честь, что мое видео стало победителем конкурса Nikon «Маленький мир в движении». Я думаю, что мое видео может быть интересно всем, так как эмбрионы плодовой мушки можно найти в наших домах. Это видео показывает, что удивительная динамика клеток и тканей происходит каждый день у самых обычных живых существ, окружающих нас.