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Объявлены победители видеоконкурса Nikon Small World In Motion

В 2024 году на мероприятие было подано 370 заявок участников из 40 стран. Делимся пятью главными видео, получившими признание на международном видеоконкурсе.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Компания Nikon Instruments Inc. объявила победителей 14-го ежегодного конкурса видеороликов Nikon Small World in Motion. Среди полученных 370 видеороликов из 40 стран было отобрано всего пять. Рассказываем подробнее о финалистах 2024 года.

«Маленький мир в движении» от Nikon принимает видео или цифровую покадровую съемку, сделанную с помощью микроскопа. Конкурсные работы оцениваются независимой комиссией экспертов по следующим критериям: оригинальность, информативность, техническое мастерство и визуальный эффект.

Первое место: эмбриогенез плодовой мушки

В этом году первое место получил видеоролик Бруно К. Веллутини, постдокторского исследователя Института молекулярной клеточной биологии и генетики им. Макса Планка в Дрездене, Германия.

В видеоролике показаны динамические процессы эмбриогенеза мух: можно заметить, как оплодотворенная яйцеклетка превращается в эмбрион.

Считается, что для выявления генетических путей эмбриогенез имеет решающее значение, так как он может быть полезен для изучения рака и врожденных дефектов человека.

Для меня большая честь, что мое видео стало победителем конкурса Nikon «Маленький мир в движении». Я думаю, что мое видео может быть интересно всем, так как эмбрионы плодовой мушки можно найти в наших домах. Это видео показывает, что удивительная динамика клеток и тканей происходит каждый день у самых обычных живых существ, окружающих нас.

Бруно К. Веллутини
автор видео, занявший на видеоконкурсе 1 место

Второе место: испарения капель воды с чешуек крыльев бабочки-павлина

Второе место занял Джей МакКлеллан (Jay McClellan), заснявший, как проходит процесс испарения капель воды с чешуек крыльев бабочки «павлиний глаз» (Aglais io).

На видео можно проследить, как вода исчезает с крыльев насекомого благодаря наложению изображений и специальной системе управления движением для плавного и быстрого захвата картинки.

Третье место: клетка-предшественника олигодендроцитов в спинном мозге данио-рерио

Третье место было присуждено доктору Цзясину Ли за его видеозапись клетки-предшественника олигодендроцита в спинном мозге рыбки данио.

Они произошли от клеток, вырабатываемых миелин в организме. Считается, что это вещество способно образовывать защитные оболочки вокруг нервных волокон.

Четвертое место: как организуются полимеры белка тубулина, когда они испытывают трение

Четвёртое место получила группа ученых из Университета Барселоны. Игнаси Велес Серону, Франческу Сагесу и Хорди Игнес-Муллол засняли, как микротрубки или полимеры белка тубулина организуются, когда они испытывают трение.

Пятое место: тихоходка, «оседлавшая» спину нематоды

Пятое место получил Квинтен Гельдхоф, заснявший тихоходку, «прокатившуюся» на спине круглого червя нематоды.

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