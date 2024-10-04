Объявлены победители видеоконкурса Nikon Small World In Motion

Компания Nikon Instruments Inc. объявила победителей 14-го ежегодного конкурса видеороликов Nikon Small World in Motion. Среди полученных 370 видеороликов из 40 стран было отобрано всего пять. Рассказываем подробнее о финалистах 2024 года.
«Маленький мир в движении» от Nikon принимает видео или цифровую покадровую съемку, сделанную с помощью микроскопа. Конкурсные работы оцениваются независимой комиссией экспертов по следующим критериям: оригинальность, информативность, техническое мастерство и визуальный эффект.
Первое место: эмбриогенез плодовой мушки
В этом году первое место получил видеоролик Бруно К. Веллутини, постдокторского исследователя Института молекулярной клеточной биологии и генетики им. Макса Планка в Дрездене, Германия.
В видеоролике показаны динамические процессы эмбриогенеза мух: можно заметить, как оплодотворенная яйцеклетка превращается в эмбрион.
Считается, что для выявления генетических путей эмбриогенез имеет решающее значение, так как он может быть полезен для изучения рака и врожденных дефектов человека.
Для меня большая честь, что мое видео стало победителем конкурса Nikon «Маленький мир в движении». Я думаю, что мое видео может быть интересно всем, так как эмбрионы плодовой мушки можно найти в наших домах. Это видео показывает, что удивительная динамика клеток и тканей происходит каждый день у самых обычных живых существ, окружающих нас.
Второе место: испарения капель воды с чешуек крыльев бабочки-павлина
Второе место занял Джей МакКлеллан (Jay McClellan), заснявший, как проходит процесс испарения капель воды с чешуек крыльев бабочки «павлиний глаз» (Aglais io).
На видео можно проследить, как вода исчезает с крыльев насекомого благодаря наложению изображений и специальной системе управления движением для плавного и быстрого захвата картинки.
Третье место: клетка-предшественника олигодендроцитов в спинном мозге данио-рерио
Третье место было присуждено доктору Цзясину Ли за его видеозапись клетки-предшественника олигодендроцита в спинном мозге рыбки данио.
Они произошли от клеток, вырабатываемых миелин в организме. Считается, что это вещество способно образовывать защитные оболочки вокруг нервных волокон.
Четвертое место: как организуются полимеры белка тубулина, когда они испытывают трение
Четвёртое место получила группа ученых из Университета Барселоны. Игнаси Велес Серону, Франческу Сагесу и Хорди Игнес-Муллол засняли, как микротрубки или полимеры белка тубулина организуются, когда они испытывают трение.
Пятое место: тихоходка, «оседлавшая» спину нематоды
Пятое место получил Квинтен Гельдхоф, заснявший тихоходку, «прокатившуюся» на спине круглого червя нематоды.
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