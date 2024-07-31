Объявлены победители премии Mangrove Photography Awards

В Международный день сохранения мангровой экосистемы жюри объявило победителей премии Mangrove Photography Awards 2024. Она была учреждена в целях показать всему миру красоту и хрупкость этих единых сложных природных комплексов.
На конкурс было отправлено более 2500 снимков из 74 стран. Победителем стала работа под названием «Тонущий Сундарбанс» Супрати Бхаттачарджи. На фотографии изображена девушка, чья чайная была разрушена циклоном. Взгляд главной героини снимка заставляет задуматься о том, что происходит с экосистемами мангровых лесов и об ответственности человека перед ними.
Все снимки, представленные на премии Mangrove Photography Awards 2024, «призывают» защитить важные экосистемы.
Ранее были объявлены победители конкурса Travel Photographer of the Year. Снимки показывают красоту и трагедию нашего мира.
Анна Морозова