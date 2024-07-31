Объявлены победители премии Mangrove Photography Awards

На конкурс было отправлено более 2500 снимков из 74 стран. Победителем стала работа под названием «Тонущий Сундарбанс» Супрати Бхаттачарджи. На фотографии изображена девушка, чья чайная была разрушена циклоном. Взгляд главной героини снимка заставляет задуматься о том, что происходит с экосистемами мангровых лесов и об ответственности человека перед ними.