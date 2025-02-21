Объявлены победители конкурса «Подводный фотограф 2025 года»

Испанский фотограф Альваро Эрреро получил Гран-при и победу в номинации «Широкий угол» за трогательный снимок «Лучезарная связь», на котором запечатлена самка горбатого кита, ведущая своего новорожденного детеныша через океан во Французской Полинезии. Организаторы отметили, что его работа демонстрирует «материнскую любовь и передает красоту и хрупкость жизни в нашем океане».