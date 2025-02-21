Объявлены победители конкурса «Подводный фотограф 2025 года»

Жюри конкурса The Underwater Photographer of the Year определило победителей 2025 года.
Испанский фотограф Альваро Эрреро получил Гран-при и победу в номинации «Широкий угол» за трогательный снимок «Лучезарная связь», на котором запечатлена самка горбатого кита, ведущая своего новорожденного детеныша через океан во Французской Полинезии. Организаторы отметили, что его работа демонстрирует «материнскую любовь и передает красоту и хрупкость жизни в нашем океане».
Это деликатное, но в то же время убедительное исследование связи матери и детеныша говорит обо всем прекрасном, что есть в нашем мире.
Дэвид Альперт выиграл в номинации «Воды Британии» со снимком «Любопытный тюлень», опровергающим ошибочные представлений о том, что подводный мир Великобритании — темный и безжизненный. Фотограф Абдулазиз Аль Салех из Кувейта стал лауреатом благодаря уникальному снимку верблюдов, пьющих воду в пустыне на охраняемом острове Ланди.
«Подводный фотограф года» — ежегодный фотоконкурс, который проводится с 1965 года. Согласно правилам, участники могут претендовать на победу в одной из 13 категорий, вроде «Макро», «Широкий угол» и «Поведенческая съемка».
Среди других лауреатов конкурса этого года — японский фотограф Сюнсукэ Накано с фотографией двух самцов азиатского губана, сражающихся за право на нерест, Брайант Терфс из США, запечатлевший доисторическую рыбу гар, и Кэтрин Холмс с красочным снимком коралловых рифов.
Ранее рассказывали, что жюри конкурса WNPA назвало победителей 2025 года.