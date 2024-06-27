Объявлены победители конкурса фотографий жизни насекомых

На его снимке под названием «Спящие осы-блестянки» насекомые отдыхают на травинке, покрытой утренней росой, крепко вцепившись в растение жалами. Также Люка Чемберса отметили в номинации «Особое упоминание» за фотографию «Колонка большеголовок», на которой самец и самка большеголовок (Sicus ferrugineus) обнялись после спаривания. Самец охраняет самку от других возможных партнеров.