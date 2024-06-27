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Объявлены победители конкурса фотографий жизни насекомых

Потрясающие детальные снимки показывают каждодневную рутину насекомых со всего мира.

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Королевское энтомологическое общество объявило результаты конкурса фотографий насекомых 2023 года. Он приурочен к Неделе насекомых.

Фотографы-любители всех возрастов со всего мира отправляли снимки, которые позволяют приблизиться к миру миниатюрных существ нашей планеты. Беспрецедентным победителем стал Люк Чемберс из Великобритании.

На его снимке под названием «Спящие осы-блестянки» насекомые отдыхают на травинке, покрытой утренней росой, крепко вцепившись в растение жалами. Также Люка Чемберса отметили в номинации «Особое упоминание» за фотографию «Колонка большеголовок», на которой самец и самка большеголовок (Sicus ferrugineus) обнялись после спаривания. Самец охраняет самку от других возможных партнеров.

Ранее были опубликованы результаты фотоконкурса дикой природы.

Анна Морозова