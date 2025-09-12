Объявлены победители фотоконкурса «Самая красивая страна» от РГО

Среди представленных работ туманный берег острова Симушир был признан лучшим пейзажем. Дикую природу великолепно передал снимок грустной нерпы, а в птицах победил сыч в момент охоты. Безусловной звездой выставки стал снежный барс, запечатленный на хребте Чихачева.
Жюри призналось, что выбор победителя оказался невероятно трудным, ведь каждый снимок был достоин высшей награды.
«Это не просто красивые фотографии. Это фотографии, у которых есть изюминка, которая чем-то цепляет еще дополнительно. Очень много достойных работ, бывает сложно выбрать три из списка десяти отобранных. Три тяжело, всегда хочется выбрать минимум пять-шесть», — поделился Герой России, летчик-космонавт РФ Иван Вагнер.
Около 50 тыс. фотографий было отправлено на этот конкурс, при этом главным условием было то, что все они должны были быть сделаны только в России.