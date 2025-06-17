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Объявлены победители фотоконкурса красоты дикой природы BigPicture 2025

Подведены итоги фотоконкурса BigPicture 2025. Это престижное мероприятие, посвященное красоте природы и проблемам ее сохранения, уже в двенадцатый раз объединяет авторов из разных уголков мира, включая Россию и страны СНГ.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
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Конкурс традиционно предлагает фотографам принять участие в семи категориях: «Искусство природы», «Водная жизнь», «Пейзажи, водные ландшафты и флора», «Крылатая жизнь», «Земная дикая природа», «Человек/природа» и специальная тема года — «На моем заднем дворе».

Призовой фонд конкурса составляет $12 300, а победитель получает Гран-при в размере $5000. Кроме того, организаторы продолжают традицию народного голосования, определяющего победителя в номинации «Приз зрительских симпатий».

Работы победителей и финалистов будут представлены на итоговой выставке в Калифорнийской академии наук, которая ежегодно привлекает более миллиона посетителей. Эта выставка становится значимым событием в мире фотографии дикой природы, демонстрируя лучшие снимки и привлекая внимание к важным экологическим проблемам.