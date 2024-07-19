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Объявлены победители Австралийского фотоконкурса Australian Photographic Prize

Среди победителей — фотографии теннисиста и зимнего пейзажа.

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Австралийский фотоконкурс Australian Photographic Prize — один из немногих, который одновременно награждает авторов цифровой и аналоговой фотографии. В этом году конкурс прошел в третий раз. Заявки подало 570 участников из 12 стран.

Лучшей цифровой фотографией признан снимок профессионального спортивного фотографа Энди Чуна — это черно-белая фотография теннисиста Рафаэля Надаля, который отвлекся от игры на бабочку-капустницу.

Лучшая аналоговая фотография — красивый зимний пейзаж, который запечатлела Фрэнсис Сатер, свадебный и портретный фотограф из Квинсленда.

Оба победителя получили ваучер на покупку любых товаров от компании Nikon на сумму 5000 долларов.

Другие интересные фотографии участников конкурса — в нашей фотогалерее.

А вот еще необычный фотоконкурс из Новой Зеландии: каждый год жители этой страны ищут и выбирают «дерево года».

Георгий Мазуркевич