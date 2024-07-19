Объявлены победители Австралийского фотоконкурса Australian Photographic Prize

Австралийский фотоконкурс Australian Photographic Prize — один из немногих, который одновременно награждает авторов цифровой и аналоговой фотографии. В этом году конкурс прошел в третий раз. Заявки подало 570 участников из 12 стран.
Лучшей цифровой фотографией признан снимок профессионального спортивного фотографа Энди Чуна — это черно-белая фотография теннисиста Рафаэля Надаля, который отвлекся от игры на бабочку-капустницу.
Лучшая аналоговая фотография — красивый зимний пейзаж, который запечатлела Фрэнсис Сатер, свадебный и портретный фотограф из Квинсленда.
Оба победителя получили ваучер на покупку любых товаров от компании Nikon на сумму 5000 долларов.
Другие интересные фотографии участников конкурса — в нашей фотогалерее.
А вот еще необычный фотоконкурс из Новой Зеландии: каждый год жители этой страны ищут и выбирают «дерево года».
Георгий Мазуркевич