Объявлены номинанты на звание «Игры года 2024»

1. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom — приключенческий экшн. Суть игры заключается в том, что игрок управляет принцессой Зельдой, которая с помощью волшебного Жезла Трифа создаёт и дублирует объекты — «эхо» или «отголоски». Эти объекты нужны, чтобы преодолевать препятствия — забираться на возвышенности или пересекать огромные проломы.