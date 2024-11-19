Объявлены номинанты на звание «Игры года 2024»

В ходе стрима Game Awards были объявлены номинанты на премию Game Awards. Об этом на своей странице в социальной сети X написал Джефф Кили — ведущий и организатор премии.
По словам Кили, несмотря на то, что люди в Сети спорят, значат ли что-то награды премии Game Awards, она считается самой престижной в игровой индустрии.
Церемония награждения победителей пройдет 13 декабря в 03:13 по московскому времени. И вот список номинантов на премию в основных категориях.
«Игра года 2024»
1. Astro Bot — платформер, посвящённый PlayStation. По словам геймеров, она является одной из лучших игр в этом жанре за последние годы. По сюжету, бот Астро со своей командой живет в PS5. Судно терпит крушение и все пассажиры, включая Астро, оказываются разбросаны по множеству галактик. Задача игрока — спасти и вернуть своих товарищей на место крушения.
2. Metaphor: ReFantazio — новая ролевая игра, в которой главный герой отправляется в путешествие, чтобы найти пропавшего принца и снять с него проклятие.
3. Final Fantasy 7: Rebirth — вторая часть ремейка культовой JRPG Final Fantasy VII, а также прямое продолжение Final Fantasy VII Remake (2020). Это игра в жанре ролевого экшена. действие происходит на вымышленном постиндустриальном научно-фантастическом мире под названием Планета. Влиятельная корпорация выкачивает жизненную силу Планеты. Главный герой пытается спасти ее от гибели.
4. Black Myth Wukong — игра по мотивам романа «Путешествие на запад» который был опубликован в XVI веке и стал одним из самых популярных и известных произведений Китая. По сюжету Царь обезьян Укун в результате одной из битв оказывается обращен в камень. Главному герою, которого все называют Избранным, предстоит проделать непростой путь, чтобы спасти Укуна и попутно сразиться с различными монстрами и богами.
5. Balatro — карточная игра, основанная на принципах покера. Игрок собирает карты и получает очки. Чтобы выиграть, нужно перебить ставку в определенное количество баллов.
6. Elden Ring: Shadow of the Erdtree — дополнение к игре Elden Ring, вышедшей 21 июня 2024 года. Действие разворачивается в Землях Теней — мрачной альтернативной реальности. Игроку предстоит пройти по пути полубога Микелла, который хотел стать полноценным богом. Главному герою придется выяснить истинные мотивы Микелла и принять несколько судьбоносных решений.
Самая ожидаемая игра
1. GTA 6 — шестая часть известной игры GTA. Сюжет повествует о дуэте преступников — Лусии и её партнёра. Впервые в серии должна появиться возможность игры за женского персонажа. Действие происходит в вымышленном штате Леонида.
2. Death Stranding 2: On the Beach — приключенческий боевик. По сюжету главный герой отправляется в путешествие постапокалиптический Америке, чтобы спасти человечество и узнать, кто убил его суррогатную дочь.
3. Metroid Prime 4: Beyond — игра в жанре экшн. События разворачивается вокруг главного героя Самус Арана, который борется с с загадочным охотником за головами, ведущего за собой армию космических пиратов. Геймплей будет сосредоточен на изучении разнообразных планет, каждая из которых имеет уникальные биомы и головоломки. Игра выйдет в 2025 году.
4. Monster Hunter: Wilds — ролевая игра, в котором игроку предстоит исследовать безлюдную местность, населенную монстрами, чтобы найти пропавшую экспедиционную группу.
5. Ghost of Yotei — игра в жанрах экшен и приключения. Действие игры: происходит спустя 300 лет после события Ghost of Tsushima в 1603 году в регионе вокруг вулканической горы Йотей, на острове Хоккайдо.
Лучшая мобильная игра
1. Balatro.
2. Zenless Zone Zero — игра в жанре городского фэнтези от создателей популярной игры Genshin Impact. Главный герой помогает персонажам исследовать враждебные измерения.
3. AFK Journey — ролевая игра с тактическими сражениями. Игроку предстоит отправиться в путешествие, чтобы спасти фантастический мир от темных сил.
4. Wuthering Waves — условно-бесплатная сервисная одиночная игра в открытом мире с гача-механикой и боевой системой, завязанной на переключении между персонажами.
5. Pokemon: Trading Card Pocket — мобильная адаптация традиционной коллекционной карточной игры, позволяющая игрокам собирать карты, составлять колоды и участвовать в сражениях с другими игроками.
Лучший симулятор или стратегия
1. Age of Mythology: Retold — компьютерная игра в жанре стратегии в реальном времени. Сюжет игры сосредоточен вокруг конфликта древних мифологических пантеонов из разных культур.
2. Frostpunk 2 — игра в стиле градостроительного симулятора. действие происходит в альтернативной истории в городе Нью-Лондон спустя 30 лет после «великого шторма» первой игры.
3. Manor Lords — градостроительный симулятор с элементами стратегии. Игрок становится лордом, который должен развить свою деревню до большого города, обеспечивая жителей всем самым необходимым.
4. Unicorn Overlord — тактическая ролевая игра. Сюжет посвящён принцу Алену, который собирает союзников, чтобы отбить своё королевство у Зенойрской Империи.
5. Kunitsu-Gami: Path of the Goddess — экшн-стратегическая игра, которая вдохновлена японской мифологией. Игрок берет на себя роль Со, которому предстоит защищать божественную деву по имени Йоширо, которая должна «очистить» деревни от «скверны» и вернуть легендарную гору Кафуку к миру.
Лучшая семейная игра
1. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom — приключенческий экшн. Суть игры заключается в том, что игрок управляет принцессой Зельдой, которая с помощью волшебного Жезла Трифа создаёт и дублирует объекты — «эхо» или «отголоски». Эти объекты нужны, чтобы преодолевать препятствия — забираться на возвышенности или пересекать огромные проломы.
2. Astro Bot.
3. Princess Peach: Showtime! По сюжету принцесса Пич и ее прислужники отправляются на представление в театр «Спаркл», куда врываются злодеи Grape и Sour Bunch, захватывая его. Игроку придется противостоять злодеям и вернуть мир театру.
4. The Plucky Squire — игра в жанре приключенческого экшена. В игре рассказывается о волшебных приключениях сказочных персонажей — Джота и его друзей, которые открывают для себя трехмерный мир за пределами страниц своей книги.
5. Super Mario Party Jamboree — масштабная вечеринка с персонажами серии Super Mario. Игра собрана из более чем 110 мини-игр и прочих развлечений.
Лучший файтинг
1. Tekken 8 — продолжение серии видеоигр в жанре файтинг. Сюжет Tekken 8 разворачивается спустя шесть месяцев после событий Tekken 7.
2. Dragon Ball: Sparking Zero — яркая игра, стилизованная под аниме. Она создана на основе культовой вселенной мангаки Акиры Ториямы «Жемчуг дракона» (или «Драконий жемчуг»).
3. Marvel vs. Capcom: Fighting Collection Arcade Classics — сборник из классических семи файтингов, в которых участвуют супергерои и уличные бойцы.
4. MultiVersus — игра-кроссовер в жанре файтинг. Бои в основном ведутся в формате два на два. хотя также доступны варианты 1 на 1 и свободный режим.
5. Granblue Fantasy Versus: Rising. Игроку предстоит путешествовать по миру, знакомиться с новыми персонажами, путешествовать по красивым локациям и сражаться как в одиночном режиме, так и в многопользовательском.
Лучшая ролевая игра
1. Final Fantasy 7 Rebirth.
2. Dragon’s Dogma 2. Сюжет разворачивается в мире, который раз в несколько столетий находится на грани гибели из-за вторжения могущественного дракона. Восставший — воитель без сердца — пытается остановить угрозу. Как раз за него и предстоит играть.
3. Metaphor: ReFantazio. По сюжету герой отправляется в в путешествие, чтобы найти пропавшего принца и снять с него проклятие.
4. Like a Dragon: Infinite Wealth — новая часть японской криминальной франшизы, ранее известной как Yakuza.
5. Elden Ring Shadow of the Erdtree.
Лучшая спортивная или гоночная игра
1. EA Sports FC 25.
2. NBA 2K25.
3. Top Spin 2K25.
4. WWE 2K24.
5. F1 24.
Лучшая киберспортивная игра
1. Counter-Strike 2.
2. Dota 2.
3. League of Legends.
4. Mobile Legends: Bang Bang.
5. Valorant.