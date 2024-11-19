Объявлены номинанты на звание «Игры года 2024»

4. Black Myth Wukong — игра по мотивам романа «Путешествие на запад» который был опубликован в XVI веке и стал одним из самых популярных и известных произведений Китая. По сюжету Царь обезьян Укун в результате одной из битв оказывается обращен в камень. Главному герою, которого все называют Избранным, предстоит проделать непростой путь, чтобы спасти Укуна и попутно сразиться с различными монстрами и богами.