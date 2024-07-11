Объявлены лауреаты премии «Лучшее здание года»

Электростанция в Турции с искусственным лесом внутри, невесомый университет в Германии и космическая обсерватория на Кипре — конкурс на лучшее здание World Building of the Year объявил шорт-лист номинантов из 220 претендентов.
Номинанты соревнуются в 18 разных категориях. Шорт-лист был объявлен Всемирной архитектурной ассоциацией в понедельник. Программный директор фестиваля Пол ФИнч заявил, что уровень работ в этом году невероятно высокий, и отбирать даже такой объемный список было непросто.
Конкурс привлекает самых именитых архитекторов в мире — когда-то его даже выигрывала Заха Хадид за здание Национального музея искусств XXI века в Риме.
В прошлом году конкурс выиграла средняя школа в провинции Чжэцзян в Китае: «прозрачное» здание с панорамными окнами с двух сторон, парком на крыше и органическими лестницами, которые образуют «пешеходный лес».
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Георгий Мазуркевич