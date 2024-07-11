Объявлены лауреаты премии «Лучшее здание года»

Номинанты соревнуются в 18 разных категориях. Шорт-лист был объявлен Всемирной архитектурной ассоциацией в понедельник. Программный директор фестиваля Пол ФИнч заявил, что уровень работ в этом году невероятно высокий, и отбирать даже такой объемный список было непросто.