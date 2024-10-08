Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике

В 2024 году Нобелевскую премию по физике получили Джон Хопфильд и Джоффри Хинтон за исследования в области машинного обучения нейросетей. Об этом сообщили представители Нобелевского комитета на церемонии.

Источник: Niklas Elmehed/Nobel Prize Outreach

В этом году два нобелевских лауреата по физике использовали инструменты физики для разработки методов, которые являются основой современного мощного машинного обучения. Джон Хопфилд создал ассоциативную память, которая может хранить и реконструировать изображения и другие типы закономерностей в данных. Джоффри Хинтон изобрел метод, который позволяет автономно находить свойства в данных и таким образом выполнять такие задачи, как идентификация определенных элементов на изображениях.

Источник: Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences

В прошлом году Нобелевская премия по физике была присуждена трем физикам: Пьеру Агостини из Университета штата Огайо, Ференцу Краушу из Института квантовой оптики имени Макса Планка, а также Энн Л’Юйе из Университета Пьера и Марии Кюри. Они продемонстрировали способ создания чрезвычайно коротких импульсов света, которые можно использовать для изучения электронов внутри атомов и молекул.