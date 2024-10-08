Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике

В этом году два нобелевских лауреата по физике использовали инструменты физики для разработки методов, которые являются основой современного мощного машинного обучения. Джон Хопфилд создал ассоциативную память, которая может хранить и реконструировать изображения и другие типы закономерностей в данных. Джоффри Хинтон изобрел метод, который позволяет автономно находить свойства в данных и таким образом выполнять такие задачи, как идентификация определенных элементов на изображениях.