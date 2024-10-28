Объявлены лауреаты фотоконкурса Dog Photography Awards 2024 года

Это фото было сделано во время путешествия в снежную бурю из Сиорапалука, самой северной деревни коренных народов в мире, в Каанаак, Гренландия. У нас не было GPS, сотовой связи и возможности сказать больше нескольких слов по-английски. Нашей защитой на случай встречи с белым медведем было ружье образца 1940 года и борьба наших 13 гренландских хаски. Нам пришлось остановиться, чтобы мой гид Илангуак мог распутать веревки, привязывающие сани. Собаки наблюдали за происходящим и терпеливо ждали, когда они смогут вернуться к своему любимому занятию в мире — бегу.