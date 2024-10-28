Объявлены лауреаты фотоконкурса Dog Photography Awards 2024 года

Жюри ежегодного фотоконкурса Dog Photography Awards объявило лауреатов 2024 года в номинациях «Портрет», «Движение», «Студия», «Собаки и люди» и «Документальное».
Известно, что Dog Photography Awards учередили два профессиональных фотографа — Одри Белло и Клаудио Пикколи. С момента проведения первой премии в 2021 году люди со всего мира прониклись идеей делиться лучшими снимками четвероногих друзей, благодаря чему фотоконкурс стал проводиться ежегодно.
Наша миссия — отмечать мастерство лучших фотографов, раскрывать новые таланты и демонстрировать необычайное разнообразие и очарование собак.
Победителем категории «Портрет» в 2024 году стала фотография «Готова к старту!» Реи Неллен. На снимке изображена белая овчарка по кличке Куки, готовая сделать прыжок.
В категории «Движение» выиграла фотография «Перемещение во времени» Реджин Йенсен, на которой левретка в алом «плаще» бежит на фоне дюн.
Фотография «Собачьи метамарфозы» Валерии Барбары Барьеры Кассины одержала победу в категории «Студия». На ней проводится художественная параллель между изгибами тела человека и таксой.
В категории «Собаки и люди» одержала победу фотография «Принцесса на горошине» Джейн Томсон.
Я хотела воплотить в жизнь детские сказочные истории с помощью своих студийных портретов для календаря программы лечения домашних животных в детской больнице Британской Колумбии на 2025 год. Прославление силы этих невероятно храбрых юных пациентов больницы, изображенных вместе с прекрасными собаками, участвующими в программе терапии домашних животных, стало самым интересным проектом, над которым я когда-либо работала.
Фотоснимок «Гренландская спущенная шина» Джона Фабиано, на которой изображены хаски в упряжке, заняла первое место в категории «Документальное».
Это фото было сделано во время путешествия в снежную бурю из Сиорапалука, самой северной деревни коренных народов в мире, в Каанаак, Гренландия. У нас не было GPS, сотовой связи и возможности сказать больше нескольких слов по-английски. Нашей защитой на случай встречи с белым медведем было ружье образца 1940 года и борьба наших 13 гренландских хаски. Нам пришлось остановиться, чтобы мой гид Илангуак мог распутать веревки, привязывающие сани. Собаки наблюдали за происходящим и терпеливо ждали, когда они смогут вернуться к своему любимому занятию в мире — бегу.
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