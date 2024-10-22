Объявлены финалисты фотоконкурса Nikon Small World

Трихомы — это крошечные, похожие на волоски структуры, которые растут на поверхности растений и могут обеспечивать защиту от ультрафиолета и терморегуляцию. «Пузырьки» на изображениях — это везикулы, которые представляют собой связанные мембраной мешочки, способные переносить молекулы, питательные вещества или отходы жизнедеятельности.