Объявлены финалисты фотоконкурса Nikon Small World

Компания Nikon объявила финалистов ежегодного конкурса микрофотографии «Small World» («Маленький мир»).
В 2024 году на фотоконкурс было отправлено более 2000 фотографий из 80 стран. Все участники, от любителей до профессионалов, предоставляли изображения, сделанные с помощью светового микроскопа.
Первое место в этом году занял доктор Бруно Чистерна, научный сотрудник медицинского колледжа Университета Огасты в Джорджии (США), запечатлевший опухолевые клетки головного мозга мыши. Фотография объясняет, как нарушения в работе мозга могут способствовать развитию нейродегенеративных заболеваний вроде болезни Альцгеймера, БАС или болезни Лу Герига.
Второе место занял доктор Марсель Клеменс, итальянский астроном и фотограф, снявший на длительной выдержке при 10-кратном увеличении электрическую дугу между штырем и проводом.
Заключает тройку лидеров работа Криса Ромейна из Порт-Таунсенда (штат Вашингтон, США), демонстрирующая трихомы каннабиса.
Трихомы — это крошечные, похожие на волоски структуры, которые растут на поверхности растений и могут обеспечивать защиту от ультрафиолета и терморегуляцию. «Пузырьки» на изображениях — это везикулы, которые представляют собой связанные мембраной мешочки, способные переносить молекулы, питательные вещества или отходы жизнедеятельности.
Ранее были объявлены победители видеоконкурса Nikon Small World In Motion.