Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Объявлены финалисты фотоконкурса Nikon Small World

В 2024 году на конкурс было отправлено более 2000 фотографий из 80 стран. Делимся лучшими снимками в фотогалерее.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
16

Компания Nikon объявила финалистов ежегодного конкурса микрофотографии «Small World» («Маленький мир»).

В 2024 году на фотоконкурс было отправлено более 2000 фотографий из 80 стран. Все участники, от любителей до профессионалов, предоставляли изображения, сделанные с помощью светового микроскопа.

Первое место в этом году занял доктор Бруно Чистерна, научный сотрудник медицинского колледжа Университета Огасты в Джорджии (США), запечатлевший опухолевые клетки головного мозга мыши. Фотография объясняет, как нарушения в работе мозга могут способствовать развитию нейродегенеративных заболеваний вроде болезни Альцгеймера, БАС или болезни Лу Герига.

Второе место занял доктор Марсель Клеменс, итальянский астроном и фотограф, снявший на длительной выдержке при 10-кратном увеличении электрическую дугу между штырем и проводом.

Заключает тройку лидеров работа Криса Ромейна из Порт-Таунсенда (штат Вашингтон, США), демонстрирующая трихомы каннабиса.

Трихомы — это крошечные, похожие на волоски структуры, которые растут на поверхности растений и могут обеспечивать защиту от ультрафиолета и терморегуляцию. «Пузырьки» на изображениях — это везикулы, которые представляют собой связанные мембраной мешочки, способные переносить молекулы, питательные вещества или отходы жизнедеятельности.

Ранее были объявлены победители видеоконкурса Nikon Small World In Motion.