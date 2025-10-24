Объявлены финалисты фотоконкурса Nikon Comedy

Конкурс собрал почти 10 000 работ из 108 стран. 23 октября 2025 года организаторы объявили финалистов.
В шорт-лист вошли 40 отдельных фотографий, 3 работы в портфолио и 10 видео. Среди лучших оказались фото танцующей гориллы, «разговаривающих» леопардов, хора львов, «курящей» утки и потрясающей командной работы лягушек. Победителей назовут 9 декабря.
Главный приз фотоконкурса — это недельное сафари в Кении на двоих. Среди других подарков — фотокамера и другое оборудование Nikon, а также фоторюкзак.
В конкурсе могут участвовать фотографы со всего мира, как профессионалы, так и любители. Участие бесплатное.
При этом на конкурсе строгие правила. Так, нельзя использовать ИИ или цифровые манипуляции. Все снимки должны быть подлинными и отражать реальные моменты из жизни диких животных.
Миссия конкурса — привлечь внимание общественности к вопросам сохранения дикой природы с помощью юмора и позитивных эмоций.
Известно, что компания Nikon стала партнером мероприятия в 2024 году. Это сотрудничество расширило его охват и привлекло еще больше участников.
Кстати, фотографии могут не только сохранить природу и развеселить, но и изменить жизнь. Например, недавно в Великобритании мужчина нашел брата благодаря загадочной фотографии из детства.