Объявлены финалисты фотоконкурса Nikon Comedy

Стали известны финалисты международного фотоконкурса Nikon Comedy Wildlife Photography Awards. Это ежегодное мероприятие, на котором награждают авторов самых смешных и забавных фотографий дикой природы.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Конкурс собрал почти 10 000 работ из 108 стран. 23 октября 2025 года организаторы объявили финалистов.

В шорт-лист вошли 40 отдельных фотографий, 3 работы в портфолио и 10 видео. Среди лучших оказались фото танцующей гориллы, «разговаривающих» леопардов, хора львов, «курящей» утки и потрясающей командной работы лягушек. Победителей назовут 9 декабря.

Главный приз фотоконкурса — это недельное сафари в Кении на двоих. Среди других подарков — фотокамера и другое оборудование Nikon, а также фоторюкзак.

В конкурсе могут участвовать фотографы со всего мира, как профессионалы, так и любители. Участие бесплатное.

При этом на конкурсе строгие правила. Так, нельзя использовать ИИ или цифровые манипуляции. Все снимки должны быть подлинными и отражать реальные моменты из жизни диких животных.

Миссия конкурса — привлечь внимание общественности к вопросам сохранения дикой природы с помощью юмора и позитивных эмоций.

Известно, что компания Nikon стала партнером мероприятия в 2024 году. Это сотрудничество расширило его охват и привлекло еще больше участников.

Кстати, фотографии могут не только сохранить природу и развеселить, но и изменить жизнь. Например, недавно в Великобритании мужчина нашел брата благодаря загадочной фотографии из детства.